BÁO TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG KÊU GỌI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG BÃO LŨ

Báo Tri thức và Cuộc sống (TT&CS) phát động Chương trình “Trao niềm tin, đặt hy vọng cho Đồng bào vùng bão lũ”.

PV

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Báo TT&CS phát động Chương trình “Trao niềm tin, đặt hy vọng cho Đồng bào vùng bão lũ”.

Báo TT&CS kêu gọi Quý doanh nghiệp, Nhà hảo tâm và Bạn đọc quyên góp ủng hộ và giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 10, bão số 11 và mưa lũ kéo dài gây ra ngập lụt trong nhiều ngày tháng 10/2025.

ahhhh-1.jpg
Doảnh hưởng của cơn bão số 11 kết hợp mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến một số tỉnh ở miền Bắc bị ngập sâu. Ảnh: Thiên Tuấn/Báo TT&CS.

Theo thống kê ban đầu, hàng trăm ngàn hộ dân đang đối mặt với tình trạng ngập lụt, di tản, thiệt hại nặng nề về tài sản, thiếu lương thực và nhu yếu phẩm. Nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, trẻ em phải tạm ngừng học tập và người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả sau bão lũ.

ngaplut.jpg
Công an xã Mỹ Thái, Bắc Ninh hỗ trợ người dân rời khu ngập lụt di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Với mong muốn Đồng bào các tỉnh phía Bắc sớm vượt qua khó khăn, “tái thiết” cuộc sống bình thường, Báo TT&CS phát động Chương trình “Trao niềm tin, đặt hy vọng cho đồng bào vùng bão lũ” nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng hướng tới mục tiêu ấm no, hạnh phúc.

Mọi sự đóng góp dù nhỏ bé đều trao niềm tin và đặt hy vọng cho đồng bào vùng lũ trong thời điểm khó khăn này.

Trân trọng cảm ơn.

BAN BIÊN TẬP

Thông tin tài khoản nhận ủng hộ:

Chủ tài khoản: BÁO TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG

Số tài khoản: 19036937653056

Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Trần Thái Tông

Báo TT&CS mong nhận được sự ủng hộ và xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của Quý Doanh nghiệp, Nhà hảo tâm và Bạn đọc.

Để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá

Để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá

Nghị quyết số 66-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành không chỉ phản ánh yêu cầu cấp bách của thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh mới, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn về hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn cầu.