Bão số 5 rất nguy hiểm, không để chết người là mục tiêu cao nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bão đã tăng 5 cấp sau khi vào biển Đông, bão đi nhanh, rất nguy hiểm. Ông yêu cầu không để chết người là mục tiêu cao nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia nhấn mạnh như trên khi chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng nhấn mạnh, bão đã tăng 5 cấp sau khi vào biển Đông và có thể mạnh hơn nữa khi đổ bộ.

“Bão đi nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng lớn và rộng, gây nguy hiểm với tàu thuyền trên biển kể cả đã neo đậu. Đồng thời, mưa lớn có thể gây ra nhiều rủi ro, đặc biệt mưa lớn sẽ gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất”, Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cứu người, không để chết người là mục tiêu cao nhất; Hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và của cộng đồng; Phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; Góp phần để nhân dân cả nước đón Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng nêu rõ, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, ngay từ khi mà bão chưa vào, gồm chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị thực phẩm, nước sạch, các phương tiện y tế…; chuẩn bị tối đa, miễn là để nhân dân không bị thiệt hại, không bị thiệt mạng, không bị mất tích khi có tình huống xảy ra.

Về các nhiệm vụ giải pháp, công việc tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ; chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, Bộ Quốc phòng phát huy vai trò thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thủ tướng đã chỉ đạo lập Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4; Các tỉnh cũng phải lập chỉ huy tiền phương, ứng trực 24/24h và chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, chủ động phối hợp tham khảo các thông tin dự báo quốc tế; Phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin, cảnh báo kịp thời, đầy đủ sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến của cơn bão số 5 và mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan tiếp tục rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão, ra khỏi vùng nguy hiểm, kết hợp cảnh báo và vận động người dân, đặc biệt khi bão di chuyển rất nhanh; Huy động lực lượng hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết, neo đậu an toàn, kể cả kéo tàu thuyền lên bờ, hạn chế chìm đắm. Thực tế cho thấy, nhiều tàu thuyền neo đậu rồi vẫn mất an toàn khi có bão lớn.

Chỉ đạo tập trung bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời nhân dân các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở lớn, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở; Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, hồ đập; Vận hành chủ động, đảm bảo an toàn các hồ đập, thủy điện, thủy lợi, góp phần giảm lũ cho hạ lưu, không để bị động, bất ngờ; Triển khai các biện pháp bảo vệ, hạn chế thiệt hại với sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chủ động bố trí lực lượng, phương tiện nhất là các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; thành lập ngay bộ phận thường trực để chỉ huy, chỉ đạo kịp thời 24/24 giờ; sẵn sàng "bốn tại chỗ"; chuẩn bị đầy đủ lương khô, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết; sẵn sàng trực thăng để tới những nơi bị chia cắt;

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vì vậy phải thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không được lơ là, chủ quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, để người dân được hòa vào niềm vui chung dân tộc ngày đại lễ.

Bão số 5 gây tác động tổng hợp - đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng, nguy hiểm với cả khu vực miền núi

Báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại cuộc họp (cập nhật lúc 15h), cơn bão số 5 là một trong những cơn bão rất nguy hiểm trong nhiều năm gần đây. Đây là một cơn bão có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, lại đi qua vùng biển có nhiệt độ mặt nước tới 30°C, đồng thời được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa tây nam, nên khả năng bão tiếp tục mạnh lên là rất lớn.

Điểm đặc biệt cần lưu ý là bão số 5 gây tác động tổng hợp: trên biển có gió rất mạnh, sông lớn và nước dâng, trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, cục bộ có nơi có thể trên 600-700mm, kéo theo nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Nói cách khác, cơn bão này không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả khu vực miền núi.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 – mức rất lớn. Người dân và chính quyền các địa phương cần khẩn trương, quyết liệt trong ứng phó, thực hiện sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không chủ quan.

Dự báo trong 12-24 giờ tới bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Khoảng trưa và chiều mai (25/8) bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Bình (tâm bão ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh).

Lập Ban Chỉ đạo tiền phương Trước tình hình bão số 5 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu IV và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống.

8 tỉnh, thành phố đã thực hiện việc cấm biển

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, các bộ, ngành, địa phương xác định đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh. Hiện bão đã mạnh lên cấp 14. Cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực, chủ động vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, cả 8 tỉnh, thành phố từ Ninh Bình cho đến Quảng Ngãi đã thực hiện việc cấm biển. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế đã tổ chức rà soát và triển khai phương án di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch, dự kiến sơ tán tổng số trên 90.000 hộ với tổng số trên 325.000 người.

Khoảng gần 6.000 phương tiện tàu cá với trên 288.000 người, đến nay cơ bản tàu thuyền đã vào bờ và sẽ vào toàn bộ trước 19h tối. Cùng với đó, diện tích nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Huế trên 65.000 hecta, với khoảng 11.000 lồng bè và 842 chòi canh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn đê điều, cử cán bộ trực tiếp đến các điểm xung yếu để hỗ trợ các địa phương. Các địa phương đang tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo người dân gặt gần 1.000 ha lúa đã chín.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, Hà Tĩnh đã tổ chức họp với bí thư, chủ tịch 69 xã, phường để quán triệt các chỉ đạo ứng phó bão; cử 12 đoàn công tác kiểm tra trên các địa bàn xung yếu. Hà Tĩnh có 3.984 tàu thuyền, phương tiện với 10.854 người lao động, tất cả đã được thông báo và đã đưa về nơi tránh trú bão, đảm bảo an toàn. Tỉnh dự kiến sơ tán gần 10.000 hộ dân với khoảng 16.970 người, cố gắng hoàn thành trước 9h sáng ngày 25/8.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết đã họp với 13 xã, phường; dự kiến phương án sơ tán 10.022 hộ và 38.639 người dân; 2.915/2918 tàu thuyền với 13.210/13.240 người lao động đã được neo đậu tại các điểm bãi an toàn, ba tàu còn lại đang trong vùng an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cho biết gần 9.500 phương tiện của tỉnh và của các địa phương khác đã vào nơi neo đậu an toàn; tỉnh dự kiến sơ tán trên 67.000 hộ với 225.000 nhân khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho biết, tỉnh có 6.555 phương tiện đánh bắt ở trên biển, với trên 20.000 lao động, đến 17h toàn bộ đã cập bến an toàn. Tỉnh cũng sẵn sàng phương án di dời 40.000 hộ dân ven biển, 31.000 hộ ven sông, 6.205 hộ trong khu vực nguy cơ sạt lở. Đồng thời, huy động nhân lực tại chỗ với khoảng 50.000 người để thực hiện tốt "bốn tại chỗ".

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Bộ Quốc phòng đã cử lực lượng xuống giúp bà con neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, gia cố các lồng bè; hiện đã cùng các lực lượng bố trí khoảng 100.000 quân và hơn 1.000 phương tiện, kể cả máy bay để sẵn sàng ứng cứu, thực hiện các nhiệm vụ.