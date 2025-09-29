Bão Bualoi gây nhiều thiệt hại, Bộ Y tế gửi công điện khẩn cấp cứu bệnh nhân

Ngày 29/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã gửi công điện khẩn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung.

Công điện nêu rõ, sáng 29/9, cơn bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với gió giật mạnh, mưa lớn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai... nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa của người dân - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Thực hiện Công điện số 175 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trên khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ. Có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời lên kế hoạch, đặt hàng và mua sắm bổ sung, dự trữ, đảm bảo có đủ thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh dự phòng để không bị động trong mọi tình huống.

Thứ 2, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn; ưu tiên duy trì hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh. Có phương án chuẩn bị máy phát điện dự phòng và nhân lực tăng cường cho khoa hồi sức tích cực, các vị trí sử dụng máy thở và các thiết bị thiết yếu khác.

Thứ 3, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị, đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh trong và sau bão, mưa lũ theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế; tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc.

Chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, khử trùng; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, thu gom rác thải, đảm bảo nước sạch cho người dân.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát sau bão, mưa lũ.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ:

Sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường lực lượng, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên.

Chuẩn bị lực lượng cơ động phòng chống dịch, hỗ trợ giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi có yêu cầu.

Nỗ lực tìm kiếm nam sinh bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Thứ 4, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và hậu cần cho các địa phương.

Thứ 5, báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khám chữa bệnh, nhu cầu, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng, gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.