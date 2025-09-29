Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bão Bualoi gây nhiều thiệt hại, Bộ Y tế gửi công điện khẩn cấp cứu bệnh nhân

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thuốc men và thiết bị y tế, bảo đảm công tác khám chữa bệnh.

Thúy Nga

Ngày 29/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã gửi công điện khẩn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung.

Công điện nêu rõ, sáng 29/9, cơn bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với gió giật mạnh, mưa lớn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai... nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

image-3.jpg
Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa của người dân - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Thực hiện Công điện số 175 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trên khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ. Có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời lên kế hoạch, đặt hàng và mua sắm bổ sung, dự trữ, đảm bảo có đủ thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh dự phòng để không bị động trong mọi tình huống.

Thứ 2, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn; ưu tiên duy trì hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh. Có phương án chuẩn bị máy phát điện dự phòng và nhân lực tăng cường cho khoa hồi sức tích cực, các vị trí sử dụng máy thở và các thiết bị thiết yếu khác.

Thứ 3, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị, đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh trong và sau bão, mưa lũ theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế; tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc.

Chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, khử trùng; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, thu gom rác thải, đảm bảo nước sạch cho người dân.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát sau bão, mưa lũ.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ:

Sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường lực lượng, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên.

Chuẩn bị lực lượng cơ động phòng chống dịch, hỗ trợ giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi có yêu cầu.

quan-tr.jpg
Nỗ lực tìm kiếm nam sinh bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Thứ 4, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và hậu cần cho các địa phương.

Thứ 5, báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khám chữa bệnh, nhu cầu, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng, gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tính đến đầu giờ chiều 29/9, bão Bualoi làm 12 người chết, gồm 9 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.

#bão Bualoi #ứng phó bão số 10 #cấp cứu người gặp nạn #Bộ Y tế Việt Nam #ứng phó thiên tai #khắc phục hậu quả bão

Bài liên quan

Xã hội

Bão số 10 Bualoi khiến 11 người chết, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục

Đến 12h ngày 29/9, bão số 10 làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất bị tốc mái.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP HCM; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Xem chi tiết

Giải mã

Xác cá voi khổng lồ dạt vào biển Lý Sơn giữa tâm bão số 10

Người dân ở đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) đã phát hiện xác của một con cá voi dài khoảng 10m đang trong giai đoạn phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ.

xaccc-1.jpg
Vào chiều ngày 28/9, người dân đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện xác một con cá voi dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ bờ biển gần hòn Đụn. Vào thời điểm phát hiện, con cá voi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Ảnh: Tiền phong.
xaccc-2.jpg
Trên thân của con cá voi trôi dạt vào bờ có một số mảnh lưới, dây thừng. Do ảnh hưởng của bão số 10 nên vùng biển Lý Sơn có sóng lớn. Vì vậy, người dân địa phương sẽ chôn cất cá voi khi thời tiết thuận lợi hơn. Ảnh: Vietnamnet.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

2 giờ vượt biển dữ kịp thời cứu sống bệnh nhân viêm phúc mạc do ruột thừa

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng Biên phòng và ngành Y tế, ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Ngày 28/9/2025, Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp viêm phúc mạc nghi do viêm ruột thừa, trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Bệnh nhân là anh Lương Thành N. (31 tuổi, trú tại thôn Thái Hòa, Đặc khu Vân Đồn). Trước đó, anh xuất hiện đau bụng quanh rốn kéo dài 3 ngày, kèm sốt nhẹ và tiêu chảy. Sáng 28/9, sau khi được khám tại Phòng khám Đa khoa Quan Lạn, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa và chuyển gấp về Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn để điều trị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới