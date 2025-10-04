Bánh dẻo 'làm mát' rồi ấn dẹt, cách ăn lạ gây sốt mùa Trung thu

Giữa muôn vàn hương vị, tạo hình và biến tấu hiện đại của thị trường bánh Trung thu năm nay, bánh dẻo nhân trứng muối bất ngờ vươn lên thành món “gây sốt”, được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng và lan truyền rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Ảnh Tú Linh

Điều khiến loại bánh tưởng chừng quen thuộc này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở hương vị truyền thống mà còn ở cách thưởng thức đầy sáng tạo. Trên TikTok, Instagram hay các hội nhóm ẩm thực, hàng loạt video chia sẻ mẹo ăn bánh “chuẩn trend” thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Mẹo ăn mới lạ, làm lạnh – ấn dẹt – cắt nhỏ

Khác với thói quen thưởng thức bánh Trung thu thông thường, nhiều tín đồ ẩm thực mách nhau nên cho bánh dẻo vào tủ lạnh khoảng 1-2 giờ trước khi ăn. Khi được làm lạnh, lớp vỏ dẻo trở nên săn chắc, tạo cảm giác mát lạnh sảng khoái, đặc biệt hợp với tiết trời giao mùa.

Sau đó, thay vì cắt thành miếng hình tam giác truyền thống, người ăn nhẹ nhàng ấn dẹt chiếc bánh rồi cắt nhỏ thành từng lát xinh xắn. Cách làm này không chỉ giúp giảm cảm giác ngọt ngấy mà còn tạo nên phần trình bày bắt mắt, dễ chia sẻ cùng bạn bè hoặc chụp ảnh “sống ảo”.

Ảnh Tú Linh

Điều thú vị là thao tác “ấn dẹt” không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến hương vị. Khi bánh được ép mỏng, phần nhân trứng muối mặn béo dàn đều, hòa quyện cùng lớp nhân hạt sen mềm mịn. Thay vì cắn phải nguyên mảng trứng muối đậm vị, mỗi miếng nhỏ đều cân bằng hài hòa giữa béo, mặn và ngọt.

Không ít người thừa nhận cách ăn này khiến bánh bớt ngấy, dễ thưởng thức hơn và thậm chí “ăn hoài không chán”. Một bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội: “Trước đây mình không thích bánh dẻo vì quá ngọt, nhưng khi làm lạnh rồi ép mỏng, hương vị lại rất thanh mát, vừa miệng hơn hẳn”.

Giảm ngọt, tăng sự hòa quyện

Bánh dẻo truyền thống vốn nổi bật với lớp vỏ và nhân ngọt, đôi khi dễ tạo cảm giác “gắt”. Nhưng khi được làm lạnh, phần vỏ trở nên mát dịu, độ dẻo bớt nặng nề. Trong khi đó, vị mặn nhẹ của trứng muối lan tỏa đều, góp phần trung hòa độ ngọt gắt của nhân sen, tạo nên tổng thể hương vị cân bằng.

Nhiều người nhận xét, chính sự thay đổi nhỏ trong cách thưởng thức đã “nâng tầm” món bánh dẻo quen thuộc. Không chỉ là một món ăn truyền thống, bánh dẻo nhân trứng muối giờ đây còn trở thành biểu tượng của sự sáng tạo trong ẩm thực mùa Trung thu.

Ảnh Vương Thị Tuyết Anh

Ngoài yếu tố hương vị, sức hút của bánh dẻo nhân trứng muối còn nằm ở cách bày biện. Những lát bánh nhỏ, đều tăm tắp, nhân trứng muối xen lẫn hạt sen vàng óng khi xếp lên đĩa không chỉ gợi cảm giác ngon miệng mà còn hợp “gu thẩm mỹ” của thế hệ trẻ.

Nếu những năm trước, bánh Trung thu hiện đại với nhân trà sữa, phô mai, matcha từng “chiếm sóng”, thì năm nay, sự trở lại của bánh dẻo nhân trứng muối cho thấy sức hút bền bỉ của hương vị truyền thống được làm mới.

Nhờ cách thưởng thức sáng tạo, món bánh tưởng quen mà lạ này đã chinh phục cả những người vốn không hảo ngọt, trở thành xu hướng đáng chú ý trong mùa trăng 2025.