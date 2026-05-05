Bác sĩ Việt Nam cứu hành khách nước ngoài liệt mặt trên chuyến bay tới Pháp

Vượt qua điều kiện y tế hạn chế trên máy bay, GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Tình huống khẩn cấp giữa tầng mây

Đêm 4/5/2026, trên chuyến bay số hiệu VN19 từ Hà Nội đi Paris (Pháp), một tình huống khẩn cấp đã xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hành trình. Sau khoảng bốn giờ bay, hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi lời kêu gọi hỗ trợ y tế, một nam hành khách mang quốc tịch nước ngoài xuất hiện các triệu chứng khó chịu, đau vùng tai, nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa mặt trái, gây khó khăn trong giao tiếp và phát âm.

Sự lo lắng bao trùm lên người bệnh, người thân và phi hành đoàn, bởi giữa không trung, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hành khách, thậm chí buộc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống một quốc gia trung gian.

GS.TS Mai Duy Tôn (mặc áo ghi, đứng giữa) chụp ảnh cùng phi hành đoàn - Ảnh BVCC

Chẩn đoán chính xác - quyết định mang tính bước ngoặt

Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp từ phi hành đoàn, GS.TS.BS Mai Duy Tôn, chuyên gia đầu ngành về đột quỵ tại Việt Nam, đang có mặt trên chuyến bay đã lập tức tiếp cận và thăm khám cho người bệnh.

Qua đánh giá lâm sàng, bác sĩ nhận định đây là trường hợp điển hình của liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp tính. Chẩn đoán này không chỉ giúp đưa ra phương án xử trí tại chỗ bằng thuốc chuyên khoa (corticoid), mà còn là cơ sở quan trọng để tư vấn cơ trưởng tiếp tục hành trình, tránh việc hạ cánh khẩn cấp - điều có thể gây xáo trộn lớn đối với hành khách và lịch trình bay.

Có thể khẳng định, đây là quyết định mang tính bước ngoặt, góp phần giải tỏa áp lực tâm lý cho người bệnh, gia đình và toàn bộ phi hành đoàn.

Để bảo đảm an toàn, GS.TS.BS Mai Duy Tôn đã sử dụng thuốc corticoid mang theo để cho bệnh nhân dùng ngay tại chỗ, đồng thời khuyến cáo tổ bay tiếp tục hành trình theo kế hoạch.

Trước khi hạ cánh xuống sân bay Sân bay Charles de Gaulle, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số an toàn.

Lan tỏa y đức người thầy thuốc

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Pháp, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của GS.TS.BS Mai Duy Tôn.

Ông chia sẻ: “Hành động của Giáo sư Mai Duy Tôn không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ trí thức Bệnh viện Bạch Mai mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần Vì sức khỏe nhân dân. Dù ở bất cứ đâu, người thầy thuốc Bạch Mai luôn sẵn sàng dấn thân, mang lại sự sống và sự an tâm cho cộng đồng. Đây là giá trị cốt lõi cần tiếp tục được lan tỏa”.

Người đứng đầu bệnh viện cũng nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững là lấy con người làm trung tâm, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để mỗi cán bộ y tế trở thành “đại sứ y tế” của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng chuyến bay VN19 đã gửi thư cảm ơn tới GS.TS.BS Mai Duy Tôn: “Xin chân thành cảm ơn. Kính chúc ông sức khỏe và thành công trong công việc”.

Cơ trưởng chuyến bay VN19 đã gửi thư cảm ơn tới GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Ảnh BVCC

Từ nước Pháp, GS.TS.BS Mai Duy Tôn gửi gắm tới các đồng nghiệp trẻ: Mỗi cán bộ y tế khi tham gia các hoạt động ngoài cộng đồng cần chủ động, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống y tế phát sinh, góp phần bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Câu chuyện trên chuyến bay VN19 một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín của y tế Việt Nam. Những người thầy thuốc với chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái đang ngày ngày góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, dù ở bệnh viện hay giữa tầng không.

