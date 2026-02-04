Bắc Ninh dự kiến nhiều điểm mới trong tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh vừa nêu một số điểm mới của kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 - 2027 tại Hội nghị thường kỳ tháng 1/2026.

Sáng 4/2, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 1/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã nêu một số điểm mới của kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

Về dự thảo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, đối với trường Trung học cơ sở trọng điểm, trường trung học cơ sở có lớp chất lượng cao, việc tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ra đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh thống nhất trong toàn tỉnh; UBND các xã, phường chỉ đạo tổ chức đăng ký, thu nhận hồ sơ; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và thực hiện nhận đề, kiểm tra, làm phách, chấm bài, phúc khảo, xét trúng tuyển. Thời gian kiểm tra đánh giá năng lực dự kiến vào các ngày 26,27/5/2026.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10, việc thi tuyển được áp dụng cho tất cả các đối tượng học sinh (Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Ninh và Bắc Giang cho phép tổ chức thi riêng một đợt). Thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng, xếp theo thứ tự nguyện vọng chuyên, nguyện vọng dân tộc nội trú, nguyện vọng 1 và 2 vào các trường trung học phổ thông không chuyên, các trung tâm và trường cao đẳng.

Thời gian thi dự kiến ngày 26 và 27/5/2026 đối với 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh và ngày 28/5/2026 đối với môn chuyên.

Khẳng định đây là kế hoạch có tác động lớn đối với Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn cơ bản nhất trí, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan; hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.