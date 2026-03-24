BAC A BANK ra mắt gói ưu đãi phí toàn diện ,tiếp sức doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ Khách hàng doanh nghiệp tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành, góp phần tạo nền tảng tài chính thuận lợi để tối ưu hoạt động, hướng tới chinh phục các mục tiêu kinh doanh trong năm 2026.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức đan xen - từ áp lực chi phí đầu vào, yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị đến xu hướng cạnh tranh ngày càng gay gắt, bài toán tối ưu dòng tiền đang trở thành chiến lược ưu tiên của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, đối với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ – nhóm chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp ở nước ta, việc kiểm soát chi phí tài chính, chi phí vận hành có ý nghĩa then chốt trong duy trì năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững.

Thực tiễn cho thấy, các khoản chi liên quan đến chuyển tiền, quản lý tài khoản và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tuy không lớn ở từng giao dịch riêng lẻ, nhưng khi cộng dồn theo thời gian có thể tạo ra gánh nặng không nhỏ cho doanh nghiệp. Nhiều nghiên cứu của các tổ chức tài chính quốc tế chỉ ra rằng, việc tối ưu hóa chi phí tài chính và số hóa quy trình thanh toán có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành mỗi năm, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng thương mại được kỳ vọng không chỉ đóng vai trò nhà cung cấp vốn mà còn là đối tác tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các chính sách ưu đãi thiết thực, tập trung vào tiết giảm chi phí và đơn giản hóa thủ tục. Mới đây, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Phí giảm nhanh – Song hành thịnh vượng” dành cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng đến hết ngày 30/09/2026, tạo nền tảng tài chính thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp chinh phục các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2026.

Ưu đãi phí dịch vụ – Đòn bẩy cho hiệu quả vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là ưu đãi toàn diện về phí dịch vụ thanh toán và ngân hàng điện tử. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp phát sinh giao dịch tại BAC A BANK được miễn phí trong vòng 12 tháng đối với các dịch vụ: Nộp và rút tiền mặt; chuyển tiền vào tài khoản BAC A BANK và chuyển tiền đi khác hệ thống; dịch vụ ngân hàng điện tử (bao gồm Internet Banking, Mobile Banking và SMS Banking).

Đây là chính sách được đánh giá là thiết thực đối với các doanh nghiệp có đặc thù giao dịch, thanh toán và theo dõi dòng tiền theo thời gian thực thường xuyên. Đáng chú ý, đối với khách hàng mới, ngân hàng không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu, từ đó tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm áp lực dòng tiền, chủ động phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động cốt lõi, đặc biệt trong giai đoạn khởi đầu hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tài khoản số đẹp – Từ tiện ích tài chính đến giá trị thương hiệu

Song song với chính sách về phí, chương trình “Phí giảm nhanh – Song hành thịnh vượng” của BAC A BANK còn mang đến ưu đãi đáng chú ý về dịch vụ tài khoản số đẹp dành cho khách hàng doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được miễn phí Tài khoản Phát lộc và Tài khoản Phú quý, với điểm nhấn là các chữ số 6 và 8, số lặp, soi gương, số tiến, tam hoa, thần tài… Đây đều là những con số, dạng tài khoản được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng nhờ ý nghĩa đem lại may mắn, thuận lợi trong kinh doanh.

Việc sở hữu tài khoản số đẹp không chỉ mang yếu tố nhận diện, phong thủy mà còn góp phần nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, đáng tin cậy của doanh nghiệp trong giao dịch với khách hàng, đối tác. Điều kiện áp dụng ưu đãi được thiết kế linh hoạt, đơn giản, khi doanh nghiệp, tổ chức chỉ cần duy trì số dư CASA bình quân từ 300 triệu đồng, hoặc sử dụng dịch vụ vay vốn/ bảo lãnh tại BAC A BANK trong 3 tháng kể từ ngày mở tài khoản thanh toán.

Đặc quyền cho doanh nghiệp vừa và nhỏ – Tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục

Với nhóm khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, không có vốn Nhà nước, hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp & xây dựng; thương mại & dịch vụ, BAC A BANK áp dụng chính sách tại thời điểm khách hàng mở mã CIF và tài khoản thanh toán, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp “Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán”.

Giải pháp này góp phần tháo gỡ một trong những rào cản phổ biến mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ gặp phải khi tiếp cận các dịch vụ tài chính. Qua đó, doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục, nhanh chóng đưa hoạt động kinh doanh, thanh toán vào khuôn khổ minh bạch, bài bản và chuyên nghiệp.

Có thể nói, với cách tiếp cận toàn diện, tập trung vào giảm chi phí, nâng cao trải nghiệm, gỡ bỏ rào cản thủ tục, đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng, chương trình “Phí giảm nhanh – Song hành thịnh vượng” tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của BAC A BANK trong vai trò là đối tác tài chính tin cậy, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình tối ưu nguồn lực, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Để tham khảo thêm thông tin về các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho doanh nghiệp, vui lòng truy cập website: www.baca-bank.vn, hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 588 828 hoặc hệ thống Chi nhánh/ Phòng giao dịch toàn quốc của BAC A BANK.