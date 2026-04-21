Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Breakthrough nhờ liệu pháp gene phục hồi thị lực

Giải thưởng Breakthrough mới được trao cho 3 nhà khoa học nhờ liệu pháp gene phục hồi thị lực cho người mù bẩm sinh. Trong đó có 2 nhà khoa học nữ tài năng.

Tâm Anh (TH)

Giải thưởng Breakthrough, thường được ví như “Oscar của khoa học”, trị giá 3 triệu USD mới được trao tại Los Angeles, Mỹ vào tối ngày 19/4 cho 3 nhà khoa học gồm: Jean Bennett, Albert Maguire và Katherine High. Họ được vinh danh với dự án kéo dài 25 năm, dẫn đến sự ra đời của liệu pháp gene Luxturna - phương pháp đầu tiên được phê duyệt để điều trị một dạng mù di truyền.

khoooa-0.png
Ba nhà khoa học Jean Bennett, Albert Maguire và Katherine High được trao giải thưởng Breakthrough. Ảnh: Children's Hospital of Philadelphia/Facebook.

Liệu pháp gen phục hồi thị lực giành giải “Oscar của khoa học”

Liệu pháp gene Luxturna được cấp phép tại Mỹ năm 2017 và đã mang lại bước ngoặt cho những bệnh nhân mắc chứng Leber congenital amaurosis (LCA) - một rối loạn di truyền hiếm gặp gây mù hoàn toàn từ sớm.

Hiệu quả của liệu pháp gene Luxturna đã được chứng minh qua các thử nghiệm lâm sàng, trong đó nhiều bệnh nhân lần đầu tiên có thể nhìn thấy khuôn mặt người thân, nhận ra các chi tiết nhỏ trong cuộc sống thường nhật.

Từ việc xác định đột biến gen RPE65 là nguyên nhân gây bệnh, nhóm nghiên cứu đã phát triển phương pháp đưa bản sao gen lành vào tế bào võng mạc, qua đó khôi phục chức năng thị giác. Những thử nghiệm ban đầu trên động vật đã đặt nền móng cho thành công sau này.

Hai nhà khoa học nữ tài năng

khoooa-1.png
Hai nhà khoa học nữ Jean Bennett (trái ảnh) và Katherine A. High (phải ảnh). Ảnh: smithsonianmag.com.

Liệu pháp gene Luxturna là nỗ lực nghiên cứu trong suốt 25 năm của 3 nhà khoa học: Jean Bennett, Albert Maguire và Katherine High. Trong đó, Jean Bennett và Albert Maguire là cặp vợ chồng cùng làm việc trong lĩnh vực y sinh. Họ đã cộng tác với bác sĩ Katherine High.

Vai trò của 2 nhà khoa học nữ Jean Bennett và Katherine A. High trong công trình nghiên cứu này được đánh giá là vô cùng quan trọng. Bà Bennett là nhà di truyền học - người dành phần lớn sự nghiệp trong phòng thí nghiệm và kiên trì tìm cách đưa gen lành vào võng mạc. Công việc của bà đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và chính xác.

Nhà khoa học Bennett quen biết chồng - ông Albert Maguire từ những năm 1980 khi cả hai là sinh viên y khoa tại Đại học Harvard. Vừa là bạn đời vừa là cộng sự trong nghiên cứu khoa học, họ đồng hành cùng nhau suốt nhiều năm với các nghiên cứu tiên phong về điều trị bệnh mắt bằng công nghệ gene. Khi làm giáo sư tại Đại học Pennsylvania, họ bắt đầu nghiên cứu căn bệnh LCA, vốn liên quan đến đột biến gene RPE65 và hợp tác với bác sĩ High.

Bác sĩ High đóng vai trò cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn. Là bác sĩ huyết học và chuyên gia hàng đầu về liệu pháp gene, bà High có vai trò quan trọng trong việc đưa một ý tưởng khoa học thành phương pháp điều trị an toàn cho bệnh nhân, giúp phục hồi thị lực cho người mù. Không những vậy, bà còn là đồng sáng lập Spark Therapeutics - doanh nghiệp đã phát triển và thương mại hóa Luxturna.

Thêm nữa, bác sĩ High còn là người tiên phong trong các thử nghiệm liệu pháp gen trên thế giới, từ tiêm vectơ AAV vào cơ (năm 1999) đến gan (năm 2001) nhằm điều trị bệnh máu khó đông. Bà hiện dẫn đầu một vài nghiên cứu mới trong lĩnh vực này với vai trò Giám đốc điều hành của RhyGaze - công ty tập trung vào các liệu pháp gene cho bệnh lý về mắt.

Sự kết hợp giữa 2 nhà khoa học nữ Bennett và High đã đóng góp công lớn vào thành công của liệu pháp gene Luxturna. Những nỗ lực của họ trong dự án này được nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo với một bên tập trung vào khoa học cơ bản và bên còn lại đưa nghiên cứu vào thử nghiệm lâm sàng.

Việc giành Giải thưởng Breakthrough với liệu pháp gene Luxturna được xem là sự công nhận tài năng cũng như sự đam mê, nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu khoa học của bà Bennett và High.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
Nhà Khoa học - Vusta News

Nhà khoa học giải mã gene ung thư vú đổi số phận hàng triệu bệnh nhân

Với việc giải mã gene BRCA1, GS Mary-Claire King đã mở ra kỷ nguyên tầm soát sớm ung thư vú, buồng trứng, giúp hàng triệu phụ nữ thoát án tử di truyền.

Giải Đặc biệt VinFuture 2025 dành cho Nhà khoa học nữ vinh danh Giáo sư Mary Claire King (Đại học Washington, Mỹ), người đã làm thay đổi vĩnh viễn cách nhân loại hiểu về ung thư vú và ung thư buồng trứng. Từ những năm 1990, khi bộ gene người còn chưa được giải mã, bà đã xác định được vị trí gene BRCA1 trên nhiễm sắc thể 17q21, chứng minh nguy cơ mắc hai loại ung thư này có thể di truyền. Khám phá mang tính nền tảng ấy mở ra kỷ nguyên xét nghiệm gene, tầm soát sớm và y học cá thể hóa, trở thành công cụ cứu sống vô số phụ nữ trên toàn thế giới.

gs-king-2.jpg
GS Mary-Claire King nhận giải đặc biệt của Giải thưởng VinFuture 2025 cho nhà khoa học nữ ẢNH: TTXVN.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Ba nhà khoa học nữ nổi tiếng có ảnh hưởng lớn trên thế giới

Trong lịch sử, một số nhà khoa học nữ dù ít được biết đến nhưng những nghiên cứu của họ đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trên thế giới.

Theo thống kê của tổ chức UNESCO vào năm 2020, chỉ có 30% các nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới là phụ nữ. Số liệu này cho thấy nữ giới chiếm tỷ trọng thấp trong nghiên cứu khoa học. Họ gặp nhiều khó khăn, thử thách để theo đuổi đam mê và gặt hái được thành tựu lớn cũng như được công nhận bằng những giải thưởng danh giá, uy tín.

Nhà khoa học xuất sắc trong lĩnh vực di truyền học tế bào

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

5 nhà khoa học nữ từng giành giải Nobel nổi tiếng thế giới

Một số phụ nữ đã có những đóng góp to lớn trong các lĩnh vực khoa học, vật lý, hóa học... và được trao giải Nobel danh giá như Marie Curie, Gertrude B. Elion...

nhaa-1.jpg
Marie Curie (1867 - 1934) là người đầu tiên vinh dự nhận được hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau là Vật lý và Hóa học. Trong đó, nhà vật lý và hóa học người Ba Lan - Pháp này nhận giải Nobel Vật lý cùng với chồng mình là Pierre Curie và nhà khoa học Henri Becquerel cho các nghiên cứu về bức xạ vào năm 1903. Ảnh: Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images.
nhaa-2.jpg
Đến năm 1911, bà Marie Curie vinh dự nhận giải Nobel Hóa học cho công trình khám phá ra hai nguyên tố hóa học radium và polonium. Ảnh: history.com.
Xem chi tiết

