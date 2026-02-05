Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bà ngoại 82 tuổi lái drone, livestream bán hàng gây sốt

Số hóa

Bà ngoại 82 tuổi lái drone, livestream bán hàng gây sốt

Ở tuổi 82, một bà nông dân Trung Quốc khiến mạng xã hội bùng nổ khi điều khiển drone nông nghiệp và bán nông sản qua livestream đầy tự tin.

Thiên Trang (TH)
Bà Dai Shuying, 82 tuổi tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, đang trở thành hiện tượng mạng với hình ảnh điều khiển drone phun phân trên cánh đồng rộng hàng chục hecta.
Bà Dai Shuying, 82 tuổi tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, đang trở thành hiện tượng mạng với hình ảnh điều khiển drone phun phân trên cánh đồng rộng hàng chục hecta.
Thay vì nghỉ ngơi tuổi già, bà cùng con trai và cháu trai quản lý hơn 40 hecta đất nông nghiệp bằng công nghệ hiện đại.
Thay vì nghỉ ngơi tuổi già, bà cùng con trai và cháu trai quản lý hơn 40 hecta đất nông nghiệp bằng công nghệ hiện đại.
Nhờ nền tảng học vấn hiếm có ở nông thôn thời trẻ, bà Dai tiếp cận drone nhanh chóng và thành thạo chỉ sau thời gian ngắn học hỏi.
Nhờ nền tảng học vấn hiếm có ở nông thôn thời trẻ, bà Dai tiếp cận drone nhanh chóng và thành thạo chỉ sau thời gian ngắn học hỏi.
Máy bay không người lái giúp gia đình bà xử lý toàn bộ diện tích ruộng chỉ trong một ngày, thay vì mất nhiều ngày lao động thủ công.
Máy bay không người lái giúp gia đình bà xử lý toàn bộ diện tích ruộng chỉ trong một ngày, thay vì mất nhiều ngày lao động thủ công.
Những khoảnh khắc bà ngoại điều khiển drone đã được cháu trai chia sẻ lên Douyin và nhanh chóng thu hút hơn 210.000 người theo dõi.
Những khoảnh khắc bà ngoại điều khiển drone đã được cháu trai chia sẻ lên Douyin và nhanh chóng thu hút hơn 210.000 người theo dõi.
Tận dụng sức hút này, hai bà cháu mở livestream bán gạo, dầu ăn và nông sản do gia đình tự trồng.
Tận dụng sức hút này, hai bà cháu mở livestream bán gạo, dầu ăn và nông sản do gia đình tự trồng.
Đáng chú ý, bà Dai không chỉ xuất hiện trước ống kính mà còn tự vận hành thiết bị livestream một cách thuần thục. (Ảnh: Xinhua)
Đáng chú ý, bà Dai không chỉ xuất hiện trước ống kính mà còn tự vận hành thiết bị livestream một cách thuần thục. (Ảnh: Xinhua)
Câu chuyện của “bà ngoại cứng” trở thành biểu tượng tích cực, cho thấy tuổi tác không phải rào cản khi con người sẵn sàng học hỏi và đón nhận công nghệ.
Câu chuyện của “bà ngoại cứng” trở thành biểu tượng tích cực, cho thấy tuổi tác không phải rào cản khi con người sẵn sàng học hỏi và đón nhận công nghệ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#bà ngoại #drone #livestream #nông nghiệp #nông sản #Trung Quốc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT