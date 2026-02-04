Hà Nội

Thương vụ 100 tỷ USD NVIDIA - OpenAI chính thức đổ vỡ

Số hóa

Thương vụ 100 tỷ USD NVIDIA - OpenAI chính thức đổ vỡ

Thỏa thuận 100 tỷ USD giữa NVIDIA và OpenAI bất ngờ tan vỡ, hé lộ rạn nứt nghiêm trọng trong liên minh quyền lực nhất ngành AI.

Thiên Trang (TH)
Thỏa thuận đầu tư trị giá 100 tỷ USD giữa NVIDIA và OpenAI, từng được ca ngợi là dự án điện toán lớn nhất lịch sử, đã chính thức đổ vỡ.
Theo Wall Street Journal, thỏa thuận này thực chất chỉ là một bản ghi nhớ không có ràng buộc pháp lý và chưa bao giờ vượt qua giai đoạn đàm phán ban đầu.
NVIDIA từng cam kết hỗ trợ OpenAI xây dựng hạ tầng điện toán 10 gigawatt, tương đương nhu cầu điện đỉnh của thành phố New York.
Tuy nhiên, CEO Jensen Huang ngày càng tỏ ra lo ngại về kỷ luật tài chính của OpenAI và áp lực cạnh tranh từ Google cũng như Anthropic.
Những nghi ngờ này càng gia tăng khi OpenAI dự kiến lỗ 14 tỷ USD trong năm 2026 và có tổng cam kết chi tiêu lên tới 1.400 tỷ USD.
Trong bối cảnh đó, OpenAI buộc phải tìm nguồn vốn mới, bao gồm các cuộc đàm phán lớn với Amazon và nhiều đối tác điện toán đám mây khác.
Trái ngược, NVIDIA nhanh chóng chuyển hướng khi rót hàng tỷ USD vào CoreWeave và cam kết đầu tư mạnh cho Anthropic, đối thủ trực tiếp của OpenAI.
Sự đổ vỡ của thương vụ 100 tỷ USD không chỉ làm lung lay niềm tin thị trường mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh khốc liệt đang định hình lại đế chế AI toàn cầu.
Thiên Trang (TH)
