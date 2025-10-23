Ba con giáp vận tình duyên lao đao, 3 tháng tới dễ rạn nứt

Trong 3 tháng tới, cung tình duyên của 3 con giáp này phủ mây mờ. Nếu không giữ bình tĩnh và biết nhường nhịn, rất dễ “xây khó, phá dễ”, tình cảm tan vỡ.
Ca sĩ Khởi My vừa phủ nhận tin đồn bầu bí. Ngoài ra, cô chia sẻ lý do hiếm khi đăng tải hình ảnh chồng.
Những đêm cuối tháng 10/2025, giới cộng đồng thiên văn châu Âu đang rất háo hức, khi ba sao chổi Lemmon, Swan và 3I/ATLAS cùng xuất hiện trên vòm trời.
Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch đưa vào trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh mới có tên MAPS GEN II nhằm thay thế cho GPS.
Naqsh-e Rustam là khu lăng mộ hoàng gia Ba Tư cổ, nơi an nghỉ của nhiều vị vua vĩ đại và khắc ghi những chiến tích lừng lẫy của Đế quốc Achaemenid.
Hoàng Tú Quỳnh là phù dâu xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng. Hai mỹ nhân Việt thân thiết sau khi cùng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.
Lễ cưới hỏi của Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Đông Nhi, Bảo Thy, Minh Hằng… đều được tổ chức hoành tráng.
Trong căn biệt thự 1.400m2 tại TP HCM, ca sĩ Vy Oanh trồng hàng chục loại hoa rực rỡ xen lẫn cây ăn trái.
Một người đàn ông đã tìm thấy kho báu khổng lồ thời La Mã ở Đức nhưng giấu kín suốt 8 năm trước khi thông báo cho chính quyền về phát hiện này.
Ba sao chổi xanh Lemmon, Swan và 3I/ATLAS sẽ cùng tiến gần Trái đất trong tháng 10 và tạo nên hiện tượng thiên văn ngoạn mục, hiếm gặp.
Nguyễn Ngọc Nữ, người đẹp từng vướng tin đồn tình cảm với cầu thủ Phan Văn Đức, vừa gây bất ngờ khi công khai việc đăng ký kết hôn.
Bảo Anh diện váy ngắn khoe dáng trên sân pickleball. Huyền Lizzie xuống phố tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội.
Mùa hoa súng tím phủ khắp Tam Cốc – Tràng An khiến Ninh Bình trở thành điểm hẹn lý tưởng cho du khách, với nhiều tour ngắm cảnh và chụp ảnh hút khách.
Khoảnh khắc Trần Thanh Tâm được chồng tặng sổ đỏ nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận ngưỡng mộ từ cư dân mạng.
Không cần những đường cắt xẻ quá táo bạo, Thiều Bảo Trang vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng trong thiết kế váy lụa trắng tinh khôi trong bộ ảnh mới.
Hàn Quốc nổi bật với ẩm thực sống độc đáo: bạch tuộc, cá dương vật, đỉa biển hay cá đuối lên men, thử thách vị giác và trải nghiệm du khách
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Dean Harrison Edition là sản phẩm được tạo ra để vinh danh chiến thắng đầy thú vị của hãng xe Nhật Bản ở giải Isle of Man TT.
Wuling của Trung Quốc được biết đến với mẫu Hongguang Mini EV từng “gây sốt” toàn cầu, vừa chính thức ra mắt mẫu ôtô điện mini Aishang A100C giá rẻ.
Hiện tại trình duyệt này mới chỉ có cho MacOS, các phiên bản dành cho Windows, iOS và Android sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.
UAV tấn công chiến thuật đang dần xóa nhòa ranh giới tiền tuyến ở Ukraine, ngay cả các khu vực nằm cách mặt trận 15km cũng trở nên nguy hiểm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10, Song Tử sẽ bất ngờ được giúp đỡ, nên dựa vào nguồn lực sẵn có. Xử Nữ đừng bốc đồng kẻo bị lợi dụng.