Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Audi Q6 e-tron và A5 Sedan tại Việt Nam giảm tới 80 triệu đồng

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Audi Việt Nam tặng thêm ưu đãi 80 triệu đồng cho khách hàng mua xe trong khoảng thời gian từ 1/9/2025 – 7/9/2025

Thảo Nguyễn
Video: Sự kiện ra mắt Audi Q6 e-tron và Audi A5 hoàn toàn mới.

Audi Q6 e-tron là mẫu xe thương mại đầu tiên của thương hiệu sử dụng nền tảng PPE (Premium Platform Electric). Xe được trang bị hệ thống động cơ điện mạnh mẽ kết hợp bộ pin lithium-ion có dung lượng 100 kWh (khả dụng 94,9 kWh) cho phép Audi Q6 e-tron đạt phạm vi hoạt động lên tới 583 km (đối với mâm 20-inch). Audi Q6 e-tron có thể nạp đủ điện cho quãng đường lên tới 260 km, chỉ với 10 phút tại trạm sạc nhanh.

1-5507.jpg
Audi Q6 e-tron là mẫu xe thương mại đầu tiên của thương hiệu sử dụng nền tảng PPE (Premium Platform Electric).

Không gian nội thất kỹ thuật số tân tiến với những trang bị như hệ thống màn hình hiển thị OLED, màn hình HUD thực tế ảo; trợ lý ảo Audi thông minh; cụm điều khiển tích hợp nơi cửa lái; dải đèn tương tác năng động và hệ thống âm thanh vòm 3D sống động loa tích hợp tựa đầu; và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS). Về an toàn, Audi Q6 e-tron đạt thứ hạng cao nhất “Năm sao” của tổ chức Euro NCAP.

Trong khi đó, mẫu sedan thể thao Audi A5 thế hệ mới gây ấn tượng với thiết kế coupe trên thân sedan tạo diện mạo liền mạch và thể thao, nội thất sở hữu công nghệ tập trung vào trải nghiệm người dùng cùng tính cá nhân hóa cao.

3-4397.jpg
Về an toàn, Audi Q6 e-tron đạt thứ hạng cao nhất “Năm sao” của Euro NCAP.

Các trang bị nội thất nổi bật gồm có màn hình toàn cảnh MMI tích hợp hệ thống giải trí MMI experience plus 14,5-inch; cụm Audi virtual cockpit plus 11,9-inch; màn hình MMI 10,9-inch dành cho ghế phụ giúp hỗ trợ điều hướng/giải trí.

Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp bốn xi-lanh thẳng hàng phun trực tiếp công suất 146 kW, mô-men xoắn 340 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 7,8 giây, vận tốc tối đa 248 km/h, đi kèm hộp số S tronic 7 cấp và dẫn động cầu trước.

2-4067.jpg
Audi A5 thế hệ mới gây ấn tượng với thiết kế coupe trên thân sedan tạo diện mạo liền mạch và thể thao, nội thất sở hữu công nghệ hiện đại...

Cả hai mẫu xe sẽ có mặt tại các showroom Audi từ đầu tháng 9/2025. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Audi Việt Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi trị giá 80 triệu đồng dành cho khách hàng trong thời gian từ ngày 1/9 đến 7/9.

#Audi Q6 e-tron và A5 Sedan #Audi A5 thế hệ mới #Audi A5 tại việt nam #giá xe Audi A5 2025 #Audi Q6 e-tron chạy điện #xe SUV điện Audi Q6 e-tron

Bài liên quan

Xe

Người đẹp Phương Linh, Cẩm Ly "đọ dáng" Audi A5 và Q6 e-tron

Xuất hiện tại Audi Visionary Night, Phương Linh và Cẩm Ly gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ cùng thông điệp sống xanh bên hai mẫu xe sang Audi A5 và Q6 e-tron mới.

Audi Q6 e-tron và Audi A5

Video: Sự kiện ra mắt Audi Q6 e-tron và Audi A5 hoàn toàn mới.
Xem chi tiết

Xe

Cận cảnh Audi Q6 e-tron 2025 tại Việt Nam, từ 3,199 tỷ đồng

Audi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản SUV Q6 e-tron 2025 tại tất cả các đại lý trên toàn quốc, với mức giá khởi điểm từ 3,199 tỷ đồng.

2-6217.jpg
Audi Q6 e-tron là mẫu xe thương mại đầu tiên được phát triển trên nền tảng Premium Platform Electric (PPE), trở thành chuẩn mực mới cho châm ngôn “Vorsprung durch Technik” (Tiên phong trong công nghệ). Không chỉ nổi bật với hiệu năng vận hành và công suất sạc ấn tượng, mẫu xe còn đặt ra những chuẩn mực mới về phạm vi di chuyển và hiệu suất.
8-4953.jpg
Với chiều dài 4.771 mm, chiều rộng 1.939 mm không tính gương chiếu hậu và chiều cao 1.685mm, chiếc SUV mang đến không gian tối ưu, tiện nghi vượt trội và khả năng đáp ứng linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ngoại thất của xe toát lên vẻ mạnh mẽ, thể thao với sự cân đối hoàn hảo.
Xem chi tiết

Xe

Audi Q6 e-tron chốt giá 3,099 tỷ tại Việt Nam, "đấu" BMW iX3

Mẫu xe SUV điện Audi Q6 e-tron vừa chính thức ra mắt tại TP HCM với giá 3,099 tỷ, mở ra cuộc chơi mới cho xe điện cao cấp tại Việt Nam.

1-2998.png
Tín hiệu này cho thấy mẫu SUV điện hạng sang Audi Q6 e-tron có thể sẽ sớm được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.
2-7924.png
Theo thông tin từ tư vấn bán hàng tại đại lý Audi ở TP HCM, Q6 e-tron dự kiến sẽ được mở bán trong thời gian tới với mức giá khoảng 3,099 tỷ đồng. Trên trang web chính thức của Audi Việt Nam, cái tên Q6 e-tron cũng đã xuất hiện trong danh mục sản phẩm, dù giá bán cụ thể vẫn chưa được công bố.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới