Audi Q6 e-tron và A5 Sedan tại Việt Nam giảm tới 80 triệu đồng

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Audi Việt Nam tặng thêm ưu đãi 80 triệu đồng cho khách hàng mua xe trong khoảng thời gian từ 1/9/2025 – 7/9/2025

Video: Sự kiện ra mắt Audi Q6 e-tron và Audi A5 hoàn toàn mới.

Audi Q6 e-tron là mẫu xe thương mại đầu tiên của thương hiệu sử dụng nền tảng PPE (Premium Platform Electric). Xe được trang bị hệ thống động cơ điện mạnh mẽ kết hợp bộ pin lithium-ion có dung lượng 100 kWh (khả dụng 94,9 kWh) cho phép Audi Q6 e-tron đạt phạm vi hoạt động lên tới 583 km (đối với mâm 20-inch). Audi Q6 e-tron có thể nạp đủ điện cho quãng đường lên tới 260 km, chỉ với 10 phút tại trạm sạc nhanh.

Không gian nội thất kỹ thuật số tân tiến với những trang bị như hệ thống màn hình hiển thị OLED, màn hình HUD thực tế ảo; trợ lý ảo Audi thông minh; cụm điều khiển tích hợp nơi cửa lái; dải đèn tương tác năng động và hệ thống âm thanh vòm 3D sống động loa tích hợp tựa đầu; và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS). Về an toàn, Audi Q6 e-tron đạt thứ hạng cao nhất “Năm sao” của tổ chức Euro NCAP.

Trong khi đó, mẫu sedan thể thao Audi A5 thế hệ mới gây ấn tượng với thiết kế coupe trên thân sedan tạo diện mạo liền mạch và thể thao, nội thất sở hữu công nghệ tập trung vào trải nghiệm người dùng cùng tính cá nhân hóa cao.

Các trang bị nội thất nổi bật gồm có màn hình toàn cảnh MMI tích hợp hệ thống giải trí MMI experience plus 14,5-inch; cụm Audi virtual cockpit plus 11,9-inch; màn hình MMI 10,9-inch dành cho ghế phụ giúp hỗ trợ điều hướng/giải trí.

Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp bốn xi-lanh thẳng hàng phun trực tiếp công suất 146 kW, mô-men xoắn 340 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 7,8 giây, vận tốc tối đa 248 km/h, đi kèm hộp số S tronic 7 cấp và dẫn động cầu trước.

Cả hai mẫu xe sẽ có mặt tại các showroom Audi từ đầu tháng 9/2025. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Audi Việt Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi trị giá 80 triệu đồng dành cho khách hàng trong thời gian từ ngày 1/9 đến 7/9.