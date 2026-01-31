ASUS ra mắt laptop trang bị chip Ryzen AI 400 Series đầu tiên tại Việt Nam

Zenbook 14 và Vivobook S14 dùng chip Ryzen AI 400 Series của ASUS hứa hẹn là lựa chọn cho người dùng tìm kiếm laptop AI mỏng nhẹ, thời lượng pin lâu.

Sự kiện này đánh dấu việc ASUS trở thành thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam mang dòng chip tích hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến này đến với người dùng trong nước thông qua hai dòng máy chủ lực là Zenbook 14 (UM3406GA) và Vivobook S14/16 (M3407GA & M3607GA). Động thái này không chỉ làm phong phú thêm lựa chọn cho người dùng mà còn khẳng định xu hướng laptop AI đang ngày càng trở nên phổ biến và thiết thực hơn trong đời sống.

Sức mạnh từ bộ xử lý Ryzen AI thế hệ mới

Điểm nhấn cốt lõi của lần ra mắt này nằm ở "trái tim" của các thiết bị: bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 400 Series, cụ thể là phiên bản Ryzen AI 7 445. Đây là dòng chip được thiết kế tối ưu cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo với đơn vị xử lý thần kinh (NPU) đạt hiệu suất lên đến 50 TOPS. Sức mạnh tính toán này cho phép thiết bị xử lý các tác vụ AI ngay trên phần cứng một cách nhanh chóng và bảo mật mà không phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

Nhờ đó, người dùng có thể trải nghiệm các tính năng thông minh như công nghệ chống ồn hai chiều, khử nhiễu video ASUS 3DNR vượt trội hay tối ưu hóa hiệu suất làm việc đa nhiệm. Bên cạnh khả năng xử lý AI, con chip này còn tích hợp đồ họa AMD Radeon Graphics 840M, hứa hẹn mang lại hiệu suất đồ họa ổn định cho các nhu cầu sáng tạo nội dung cơ bản và giải trí hằng ngày.

Vivobook S14/16: Mỏng nhẹ, pin lâu, tăng hiệu suất

Hướng đến đối tượng người dùng trẻ năng động, dòng Vivobook S14/16 thế hệ mới tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế hiện đại với khung kim loại chắc chắn và logo khắc CNC tinh xảo. Mặc dù sở hữu độ mỏng ấn tượng chỉ từ 1,59 cm và trọng lượng 1,4 kg, thiết bị vẫn đạt độ bền chuẩn quân đội Mỹ US MIL-STD 810H, đảm bảo khả năng vận hành trong các điều kiện khắc nghiệt.

Về khả năng hiển thị, Vivobook S14 sở hữu màn hình OLED 14 inch tỷ lệ 16:10, độ phủ màu 100% DCI-P3 và độ sáng đạt chuẩn, giúp tái tạo hình ảnh sống động và bảo vệ mắt nhờ công nghệ giảm ánh sáng xanh. Một điểm cộng lớn về cấu hình của dòng máy này là khả năng nâng cấp linh hoạt. Bên cạnh 16GB RAM DDR5 được hàn trên bo mạch, máy còn trang bị thêm một khe cắm mở rộng cho phép nâng cấp tối đa lên 32GB RAM, cùng ổ cứng SSD 512GB PCIe 4.0 có thể nâng cấp lên 1TB. Viên pin 70Wh đi kèm công nghệ sạc nhanh 68W giúp người dùng yên tâm sử dụng suốt ngày dài. Mức giá khởi điểm cho dòng sản phẩm này được niêm yết từ 27.590.000 đồng.

Zenbook 14: Hướng tới sự sang trọng và di động cùng tính năng AI

Ở phân khúc cao cấp hơn, Zenbook 14 (UM3406GA) thể hiện sự tinh tế qua thiết kế nhôm nguyên khối ba mặt màu Jade Black thanh lịch. Với độ mỏng chỉ 14,9 mm và trọng lượng vỏn vẹn 1,2 kg, đây là một trong những mẫu laptop AI mỏng nhẹ nhất trên thị trường hiện nay. Sự di động này không đi kèm với việc đánh đổi hiệu năng hay thời lượng pin. Nhờ tiến trình 4nm tiên tiến của chip Ryzen AI 400 Series kết hợp với viên pin dung lượng lớn 75Wh, Zenbook 14 có thể hoạt động liên tục lên đến 23 giờ, giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng của những người thường xuyên di chuyển.

Trải nghiệm nghe nhìn trên Zenbook 14 cũng được nâng tầm với màn hình ASUS Lumina OLED đạt chuẩn VESA DisplayHDR True Black 600, mang lại độ tương phản tuyệt đối và màu sắc chân thực. Máy được trang bị hệ thống âm thanh tinh chỉnh bởi Harman Kardon, bàn phím ErgoSense êm ái và đầy đủ các cổng kết nối tốc độ cao như USB 4.0, HDMI 2.1. Zenbook 14 sẽ được bán ra với mức giá từ 29.990.000 đồng cho phiên bản 16GB RAM, cung cấp một lựa chọn cân bằng tối ưu giữa tính thẩm mỹ, hiệu năng AI và sự cơ động. người dùng cũng có thể cân nhắc phiên bản 32GB RAM với ổ SSD dung lượng 1TB nếu có nhu cầu cao hơn về đa nhiệm và lưu trữ.