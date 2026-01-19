Hà Nội

Apple sẽ ra mắt MacBook Pro siêu mỏng và có màn hình OLED cảm ứng

MacBook Pro phiên bản mới nhất sẽ có màn hình OLED cảm ứng đầu tiên với thiết kế mỏng nhẹ bên cạnh Bộ vi xử lý M6.

Tuệ Minh

Apple được cho là đang dần hiện thực hóa chiếc MacBook Pro đầu tiên sử dụng màn hình OLED khi dây chuyền sản xuất panel thế hệ mới của Samsung Display đã chính thức đi vào hoạt động trong tháng 1 này.

Samsung Display là đơn vị được cho là sẽ cung cấp tấm nền OLED cho dòng MacBook Pro sắp tới. Nhà sản xuất Hàn Quốc đã đầu tư mạnh vào dây chuyền OLED thế hệ 8.6 tại khuôn viên Asan, Hàn Quốc.

mac-m6-5801.jpg
Sức mạnh cốt lõi của Macbook Pro Oled mới nhất đến từ bộ xử lý M6

Đây là loại dây chuyền sử dụng các tấm kính nền kích thước lớn hơn nhiều so với các dây chuyền OLED cho smartphone hiện nay, cho phép cắt ra nhiều màn hình cỡ laptop từ một tấm nền, giúp cải thiện năng suất và giảm chi phí - điều Apple cần nếu muốn thay thế mini-LED bằng OLED.

Loại panel mà Samsung đang sản xuất thuộc dòng OLED cứng, sử dụng nền bán dẫn oxide TFT kết hợp cấu trúc OLED hai tầng (tandem OLED). Cấu hình này cho độ sáng cao hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn và tuổi thọ tốt hơn so với panel OLED đơn tầng truyền thống, rất phù hợp với đặc tính của laptop.

Theo tài khoản yeux1122 trên nền tảng Naver của Hàn Quốc, Samsung đã bắt đầu sản xuất panel thương mại từ dây chuyền mới, đồng nghĩa với việc Apple cùng các đối tác đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm độ tin cậy và đánh giá chất lượng.

cam-ung.jpg
Cuối cùng thì Apple cũng đã mang thay đổi lớn nhất lên laptop của họ.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, MacBook Pro OLED đầu tiên của Apple sẽ được trang bị màn hình cảm ứng - một thay đổi lớn sau nhiều năm Apple nói không với việc đưa cảm ứng lên dòng MacBook. Thông tin này cũng được nhà báo Mark Gurman từ Bloomberg xác nhận, đồng thời cho biết thiết bị sẽ có thiết kế mỏng nhẹ hơn nhiều so với thế hệ hiện tại. Mục tiêu của Apple là tạo ra chiếc máy "mỏng nhất có thể" mà vẫn duy trì thời lượng pin và các tính năng cốt lõi.

Ngoài ra, các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch thế hệ mới dự kiến sẽ sử dụng camera dạng "đục lỗ" thay vì phần notch quen thuộc, có thể theo dạng viên thuốc tương tự Dynamic Island trên iPhone, mở ra thay đổi đáng kể về mặt thẩm mỹ.

Về cấu hình, MacBook Pro OLED sẽ sử dụng dòng chip M6 và được dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Trước đó, Apple sẽ tung ra thế hệ MacBook Pro mới sử dụng chip M5 Pro và M5 Max trong vài tuần tới.

Apple được cho là sẽ giới thiệu tới 4 mẫu MacBook mới trong năm 2026. Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là lần hiếm hoi hãng "táo khuyết" cập nhật dòng MacBook Pro hai lần trong cùng một năm, dù trong năm 2023 Apple cũng từng thực hiện điều tương tự với hai đợt nâng cấp chip M2 đầu năm và M3 vào cuối năm.

Số hóa

Lên macOS Tahoe 26.2, MacBook tự “bật đèn” khi gọi video

macOS Tahoe 26.2 mang đến Edge Light, tính năng biến màn hình Mac thành nguồn sáng thông minh, giúp gọi video rõ mặt hơn mà không cần đèn ngoài.

ms-1.png
Apple vừa phát hành macOS Tahoe 26.2 với loạt nâng cấp nhỏ nhưng đánh trúng nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng Mac.
ms-2.png
Điểm mới đáng chú ý nhất là Edge Light, tính năng giúp MacBook tự “chiếu sáng” khi gọi video trong môi trường thiếu ánh sáng.
Xem chi tiết

Số hóa

Fujitsu ra laptop 14inch nhẹ nhất thế giới, chỉ nặng bằng nữa Macbook Air

Dù có màn hình 14 inch, nhưng laptop siêu nhẹ của Fujitsu có trọng lượng chỉ bằng 1/2 so với chiếc MacBook Air 13 inch thông thường.

Fujitsu vừa đưa khái niệm "siêu di động" lên một tầm cao mới với chiếc laptop FMV UX-K3 - máy tính xách tay 14 inch chỉ nặng 634 gram, chỉ bằng một nửa MacBook Air 13 inch khi có cần thường ở mức 1,2 kg.

Xem chi tiết

Số hóa

Spotlight trên macOS 26 khiến Windows Search “lép vế”

Trải nghiệm thực tế cho thấy Spotlight trên macOS 26 không chỉ tìm kiếm nhanh hơn mà còn biến thành trung tâm thao tác, vượt xa Windows Search.

win-1.png
Sau khi chuyển từ Windows sang macOS mới thấy Spotlight tiện lợi thế nào.
win-2.png
Chỉ cần gõ vài ký tự, ứng dụng hay tập tin đã sẵn sàng mà không cần click chuột.
Xem chi tiết

