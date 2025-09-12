Hà Nội

Ảnh cưới đẹp như mơ của Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi trước thềm hôn lễ

Giải trí

Ảnh cưới đẹp như mơ của Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi trước thềm hôn lễ

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như khoe bộ ảnh cưới, trải lòng trước khi tổ chức tổ chức hôn lễ. 

Bộ ảnh cưới của Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu có bối cảnh thiên nhiên lãng mạn. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu.
Cặp đôi trao nhau nhiều cử chỉ tình tứ trong bộ ảnh cưới. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu.
Hồ Quang Hiếu nhắn nhủ vợ: "Ngày đó cũng đã tới, khi cuối cùng em khoác lên mình tà áo cưới và nắm tay anh, đi đến cuối con đường nhiều gian nan". Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu.
Tuệ Như viết trên trang cá nhân: "Đôi lời gửi đến bản thân, hãy biết yêu thương mình nhiều hơn nữa, vì mình luôn xứng đáng để được nhận lấy hạnh phúc". Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu.
Khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, Tuệ Như gợi cảm hút hồn. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu.
Vợ kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu có chiều cao 1m80. Ảnh: FB Hồ Quang Hiếu.
Tuệ Như khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ với mẫu váy cưới cúp ngực, đuôi cá. Ảnh: FB Tuệ Như.
Nữ người mẫu vẫn trẻ trung, gợi cảm sau 9 tháng sinh con trai đầu lòng. Ảnh: FB Tuệ Như.
Đám cưới của Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu sẽ diễn ra vào ngày 19/9. Ảnh: FB Tuệ Như.
Một số nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Trường...khoe thiệp cưới của Hồ Quang Hiếu cách đây ít ngày. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
Nam ca sĩ và vợ kém tuổi đã đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi cách đây 2 năm. Ảnh: FB Tuệ Như.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hồ Quang Hiếu #ca sĩ Hồ Quang Hiếu #vợ Hồ Quang Hiếu #vợ chồng Hồ Quang Hiếu #Tuệ Như #đám cưới Hồ Quang Hiếu

