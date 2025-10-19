Hà Nội

Mê đắm cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp ở Trung Quốc

Thế giới

Mê đắm cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp ở Trung Quốc

Mùa thu ở mỗi vùng đất của Trung Quốc mang một nét đặc trưng, thu hút đông đảo du khách.

An An (Theo THX)
Du khách tham quan một danh lam thắng cảnh vào mùa thu ở thành phố Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, ngày 13/10. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Quang cảnh huyện Quảng Tông, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, trong một ngày mùa thu yên bình.
Du khách đang đi thuyền tham quan một thắng cảnh ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, ngày 13/10.
Cánh đồng hoa tuyệt đẹp ở thành phố Nghi Chính, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.
Cảnh sắc mùa thu ở quận Kiến Dương, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc.
Một bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái vào ngày 13/10/2025 cho thấy khách du lịch đang tham quan một danh lam thắng cảnh ở thành phố Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.
Du khách đang thưởng ngoạn cảnh quan ruộng bậc thang Long Tích ở huyện Long Thắng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.
Sắc thu tại một danh lam thắng cảnh ở huyện tự trị Kazak thuộc Aksay, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc.
Mọi người đi dưới những cây dương chuyển lá vàng ở huyện tự trị Kazak thuộc Aksay, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc.
Quang cảnh Hồ Đông ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.
Khách du lịch đang tham quan một danh lam thắng cảnh ở thành phố Như Cao, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.
Quang cảnh mùa thu ở huyện Weiyuan, thành phố Dingxi, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc.
Khung cảnh ấn tượng tại một danh lam thắng cảnh ở thành phố Như Cao, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, nhìn từ trên cao vào mùa thu.
#Cảnh sắc mùa thu Trung Quốc #Danh lam thắng cảnh mùa thu #Thiên nhiên và cảnh quan mùa thu #Khám phá vẻ đẹp mùa thu #trung quốc

