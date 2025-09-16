Hà Nội

Ẩn số vụ 5 vạn quân Ba Tư mất tích giữa sa mạc Sahara

Kho tri thức

Ẩn số vụ 5 vạn quân Ba Tư mất tích giữa sa mạc Sahara

Vụ mất tích bí ẩn của đội quân 50.000 người dưới triều Cambyses II vào thế kỷ 6 TCN luôn là đề tài gây tranh cãi trong lịch sử và khảo cổ.

T.B (tổng hợp)
1. Bối cảnh lịch sử. Cambyses II, vua Ba Tư, đã phái một đội quân lớn tới ốc đảo Siwa (ngày nay nằm ở Tây Bắc Ai Cập) để trừng phạt thầy tế thần Amun. Ảnh: Wikimedia.
2. Quy mô khổng lồ. Theo Herodotus, đội quân này gồm khoảng 50.000 lính, một con số ấn tượng trong thế kỷ 6 TCN. Ảnh: http://sci.news/.
3. Vị trí định mệnh. Đội quân tiến qua sa mạc Sahara, nơi điều kiện khắc nghiệt có thể đã góp phần dẫn đến thảm kịch. Ảnh: karavansara.live.
4. Biến mất bí ẩn. Theo ghi chép, toàn bộ đội quân đã biến mất không dấu vết, không để lại xác hay vũ khí. Ảnh: ancient-origins.net.
5. Giả thuyết bão cát. Nhiều học giả cho rằng một trận bão cát khổng lồ đã chôn vùi cả đội quân trong vài giờ. Ảnh: Pinterest.
6. Giả thuyết xung đột. Một số nghiên cứu cho rằng đội quân bị đánh bại hoặc bị phục kích bởi các bộ lạc địa phương. Ảnh: historicmysteries.com.
7. Tìm kiếm hiện đại. Nhiều đoàn khảo cổ đã cố gắng tìm dấu vết, nhưng chưa có bằng chứng xác thực nào được phát hiện. Ảnh: kavehfarrokh.com.
8. Di sản huyền thoại. Vụ mất tích này trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của thời cổ đại, vừa mang màu sắc huyền thoại vừa gắn với diễn biến lịch sử thực tế. Ảnh: archaeology.wiki.
