Ăn gì để tăng sức đề kháng, ít ốm vặt quanh năm?

Chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp bạn tăng sức đề kháng một cách tự nhiên và bền vững. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ nên ăn gì, ăn như thế nào để ít ốm vặt và khỏe mạnh quanh năm.

Thực phẩm giàu vitamin C giúp cơ thể chống lại virus hiệu quả

Vitamin C là một trong những vitamin quan trọng nhất giúp cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm. Chất này giúp tăng sản xuất tế bào bạch cầu, đội quân chuyên tiêu diệt vi khuẩn, virus trong cơ thể. Ngoài ra, vitamin C còn giúp làm lành vết thương nhanh, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, và hỗ trợ hấp thụ sắt từ thức ăn.

Nên ăn gì để bổ sung vitamin C?

Các loại trái cây như: Cam, chanh, bưởi, quýt, ổi, kiwi, dâu tây

Rau củ như: Bông cải xanh, rau chân vịt (cải bó xôi), ớt chuông đỏ, cải xoăn

Ảnh minh hoạ/ Nguồn: Internet

Thực phẩm giàu kẽm, tăng khả năng chống nhiễm trùng

Kẽm là một loại khoáng chất thiết yếu cho hệ miễn dịch. Nó giúp cơ thể sản sinh ra các tế bào miễn dịch, hỗ trợ lành vết thương và bảo vệ cơ thể khỏi viêm nhiễm. Khi thiếu kẽm, cơ thể sẽ yếu ớt, dễ bị bệnh và hồi phục chậm.

Nguồn thực phẩm giàu kẽm bao gồm:

Hải sản: Hàu, cua, tôm

Thịt đỏ: Thịt bò, thịt heo, gan động vật

Các loại hạt: Hạt bí ngô, hạt hướng dương, hạt vừng, đậu nành

Thực phẩm có chứa lợi khuẩn giúp đường ruột khỏe, miễn dịch mạnh

Ít ai biết rằng 70–80% hệ miễn dịch nằm ở đường ruột. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời tạo môi trường để “lợi khuẩn” phát triển và bảo vệ bạn khỏi vi khuẩn gây hại.

Thực phẩm nên ăn để bổ sung lợi khuẩn:

Sữa chua không đường

Các món ăn lên men: Dưa cải muối, kim chi, tương đậu

Nước uống lên men: Kefir, kombucha

Gia vị tự nhiên như tỏi, gừng, nghệ… kháng sinh từ thiên nhiên

Tỏi, gừng và nghệ không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn có tác dụng giống như kháng sinh tự nhiên. Tỏi chứa allicin, một hoạt chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, virus. Gừng và nghệ có tác dụng chống viêm, giúp làm ấm cơ thể và làm dịu cổ họng.

Các thực phẩm giàu omega-3 giúp cơ thể chống viêm, hỗ trợ miễn dịch

Omega-3 là loại chất béo tốt giúp chống viêm, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và hệ miễn dịch. Cơ thể không thể tự tạo ra omega-3 nên chúng ta cần bổ sung qua thực phẩm.

Nguồn thực phẩm giàu omega-3:

Cá béo: Cá hồi, cá thu, cá mòi

Hạt chia, hạt lanh, quả óc chó

Dầu cá (có thể dùng viên uống nếu không ăn cá thường xuyên)

Tăng cường rau xanh và trái cây, lá chắn tự nhiên cho sức khỏe

Rau xanh và trái cây là nguồn cung cấp phong phú vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa… những chất giúp cơ thể tăng sức đề kháng, làm sạch cơ thể và duy trì năng lượng.

Uống đủ nước, hạn chế đồ ngọt

Uống đủ nước giúp cơ thể đào thải độc tố, giữ cho các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, đường tinh luyện có thể làm suy yếu hệ miễn dịch nếu tiêu thụ quá nhiều.

Ăn uống điều độ, đúng giờ và đủ chất

Không chỉ ăn những thực phẩm tốt, mà việc ăn uống đúng giờ, đủ bữa cũng rất quan trọng để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Bỏ bữa, ăn không điều độ khiến hệ miễn dịch suy yếu vì thiếu năng lượng và dưỡng chất.