Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ăn gì để phổi khỏe mạnh giữa khói bụi và ô nhiễm?

Ô nhiễm không khí làm phổi chịu nhiều áp lực. Chế độ ăn giàu vitamin, chất chống oxy hóa và omega-3 giúp bảo vệ đường hô hấp hiệu quả.

Trương Hiền

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng tại nhiều thành phố lớn, phổi của chúng ta phải đối mặt với áp lực lớn từ các hạt bụi mịn, khí độc và các chất ô nhiễm khác. Không chỉ việc đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, việc bổ sung các thực phẩm tốt cho phổi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe đường hô hấp.

z7121050535978-bb201ef4314cf5d1e4346af00a1351a2.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Thực phẩm giàu vitamin C – lá chắn chống oxy hóa cho phổi

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ các tế bào phổi khỏi tổn thương do các gốc tự do sinh ra từ bụi mịn và khí độc. Các loại trái cây như cam, quýt, bưởi, kiwi, dâu tây và ớt chuông đỏ nên được ưu tiên trong chế độ ăn hàng ngày. Ngoài ra, rau xanh như cải bó xôi, bông cải xanh cũng cung cấp lượng vitamin C đáng kể.

Thực phẩm giàu vitamin E – bảo vệ màng tế bào phổi

Vitamin E giúp duy trì độ bền của màng tế bào và giảm viêm trong phổi. Hạt hướng dương, hạnh nhân, hạt điều, dầu ô liu là những nguồn giàu vitamin E. Thường xuyên bổ sung những thực phẩm này giúp tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

Thực phẩm giàu beta-caroten và vitamin A – “người bạn” của phổi

Beta-caroten và vitamin A giúp duy trì niêm mạc đường hô hấp khỏe mạnh, giảm nguy cơ nhiễm trùng phổi. Các loại rau màu cam, vàng như cà rốt, bí đỏ, khoai lang, cùng với rau lá xanh đậm là những lựa chọn tuyệt vời.

Thực phẩm giàu omega-3 – giảm viêm và bảo vệ phổi

Omega-3 có trong cá hồi, cá thu, cá trích, hạt chia và hạt lanh giúp giảm phản ứng viêm trong phổi do tiếp xúc lâu dài với bụi mịn và các chất độc hại. Bổ sung omega-3 đều đặn có thể cải thiện chức năng phổi và tăng khả năng kháng viêm tự nhiên.

Thực phẩm giàu flavonoid – bảo vệ tế bào phổi

Trà xanh, hành tây, tỏi, quả việt quất, nho đỏ chứa nhiều flavonoid, giúp trung hòa các gốc tự do và giảm tổn thương tế bào phổi. Đây là nhóm thực phẩm tăng cường sức đề kháng cho hệ hô hấp hiệu quả.

Thực phẩm giàu chất xơ – hỗ trợ loại bỏ độc tố

Chất xơ từ rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp cơ thể loại bỏ độc tố, giảm gánh nặng cho phổi. Chế độ ăn nhiều chất xơ giúp hạn chế viêm trong cơ thể, từ đó gián tiếp bảo vệ sức khỏe đường hô hấp.

Thực phẩm giàu probiotic – tăng cường hệ miễn dịch

Sữa chua, kefir, kim chi, dưa cải lên men chứa nhiều lợi khuẩn probiotic, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường miễn dịch. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với các tác nhân gây viêm và ô nhiễm, bảo vệ phổi hiệu quả hơn.

Các loại thực phẩm khác nên chú ý

Tỏi và gừng: Có tác dụng kháng viêm, giúp làm sạch đường hô hấp.

Nghệ: Chứa curcumin, chống oxy hóa và giảm viêm hiệu quả.

Nước lọc và nước ấm: Uống đủ nước giúp làm loãng dịch nhầy trong phổi, hỗ trợ loại bỏ bụi và các chất độc ra ngoài.

Ngoài ra, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ và đường vì chúng có thể làm tăng viêm trong cơ thể, làm phổi thêm gánh nặng.

Kết hợp chế độ ăn lành mạnh với thói quen sống như tập thể dục đều đặn, kiểm tra không khí và đeo khẩu trang khi cần để bảo vệ phổi toàn diện.

Bên cạnh việc giảm tiếp xúc trực tiếp với không khí ô nhiễm, việc bổ sung những thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể giúp phổi khỏe mạnh hơn, tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường. Chế độ ăn cân đối, đa dạng và khoa học chính là lá chắn tự nhiên bảo vệ hệ hô hấp của bạn.

#Chế độ ăn bảo vệ phổi #Thực phẩm giàu vitamin C và E #Vai trò của omega-3 trong phòng bệnh phổi #Thực phẩm hỗ trợ hệ hô hấp #Chống oxy hóa và giảm viêm phổi #Vai trò của probiotic trong sức khỏe phổi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Sự thật ít ai biết về dinh dưỡng phòng chống ung thư

Dinh dưỡng giúp giảm nguy cơ ung thư, nhưng không có thực phẩm thần kỳ. Hiểu đúng để ăn đúng mới là cách bảo vệ sức khỏe bền vững.

Trong hành trình phòng chống ung thư, dinh dưỡng được xem là lá chắn quan trọng giúp tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, không ít người vì tin vào những lời truyền miệng thiếu căn cứ mà vô tình rơi vào bẫy ngộ nhận, khiến việc chăm sóc sức khỏe phản tác dụng.

Thực phẩm có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư, nhưng không có loại thần dược nào giúp ngăn bệnh tuyệt đối. Phân biệt rõ đâu là kiến thức khoa học và đâu là tin đồn là bước đầu tiên để xây dựng lối sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Theo trào lưu thực dưỡng, bạn có đang ăn đúng cách?

Ăn thực dưỡng đang trở thành xu hướng sống xanh của nhiều người hiện đại. Tuy nhiên, không ít người hiểu sai khiến cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng.

Thực dưỡng, lối sống hướng về tự nhiên, coi trọng sự cân bằng trong ăn uống đang trở thành lựa chọn của nhiều người hiện đại mong muốn sống khỏe, phòng bệnh. Tuy nhiên, không ít người hiểu sai, áp dụng cực đoan khiến cơ thể suy nhược, mất cân bằng dinh dưỡng, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

z7090548412661-d338d8cc038a24289a74fa26f58c51e2.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

6 thực phẩm cần tránh khi ăn cùng cải bó xôi để bảo vệ sức khỏe

Cải bó xôi giàu dinh dưỡng nhưng nếu kết hợp sai thực phẩm có thể giảm giá trị dinh dưỡng hoặc gây rối loạn tiêu hóa, nên lưu ý khi nấu.

thuc-pham1.jpg
Cải bó xôi là loại rau xanh quen thuộc, giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, được đánh giá cao trong thực đơn hàng ngày. Ảnh minh hoạ
thuc-pham.jpg
Tuy nhiên, khi kết hợp sai thực phẩm, lợi ích sức khỏe từ cải bó xôi có thể bị giảm đáng kể, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa. Việc hiểu rõ những tương tác này đặc biệt quan trọng để bảo vệ hệ tiêu hóa và tối ưu giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh hoạ
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới