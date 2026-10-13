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Số hóa - Xe

Amazon ra mắt khóa thông minh giải quyết vấn đề hết pin đột ngột

Ring, công ty con của Amazon đã công bố sản phẩm khóa thông minh, giải quyết vấn đề then chốt mà nhiều người dùng vẫn hay gặp phải đó là hết pin.

Tuệ Minh
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Khóa thông minh giải quyết vấn đề hết pin đột ngột.

Giải pháp cho rắc rối lâu nay

Thông thường, các hãng khác yêu cầu phải sử dụng đầu sạc để cắm nguồn cung cấp tạm thời. Người dùng sẽ sử dụng cục sạc dự phòng hoặc phải cắm điện trực tiếp để mở khóa, điều này rất rắc rối nếu chưa thể vào nhà.

Ring đã đưa ra một giải pháp sáng tạo để khắc phục tình trạng này, dự kiến sẽ được bán ra trong quý I năm 2027. Bên cạnh đó, công ty cũng giới thiệu một số mẫu camera an ninh mới với khả năng ghi hình trong điều kiện thiếu sáng được cải thiện.

Ý tưởng về ổ khóa thông minh không còn xa lạ, nhưng Ring muốn giải quyết triệt để vấn đề hết pin của các thiết bị này. Để tránh việc bạn bị khóa ngoài cửa vào những thời điểm không mong muốn, ổ khóa thông minh Ring cho phép bạn xoay núm khóa vài lần để tạo ra năng lượng cần thiết giúp mở khóa trong vài giây. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng vào nhà ngay cả khi pin đã cạn.

Đương nhiên, ổ khóa thông minh Ring hỗ trợ đầy đủ các tính năng mà người dùng mong đợi: mở khóa bằng vân tay, bàn phím cảm ứng hoặc qua điện thoại thông qua ứng dụng Ring.

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Các màu sắc tùy chọn của Ring Smartlock.

Ứng dụng Ring còn mang đến nhiều tiện ích khác như kiểm tra và khóa cửa từ xa, tạo lịch trình hoặc cấp quyền mở khóa có thời hạn cho các thành viên trong gia đình hoặc khách đến thăm.

Sản phẩm cũng tích hợp với Amazon Echo và các thiết bị chuông cửa, camera Ring khác mà bạn đang sở hữu.

Ổ khóa có ba màu sắc: đen, bạc và đồng thau, không cần đi dây điện bổ sung. Sản phẩm sẽ được bán ra vào đầu năm sau với giá 249 USD. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Loạt camera an ninh nhiều phân khúc

Bên cạnh ổ khóa thông minh đầu tiên, Ring còn giới thiệu loạt camera 4K mới hỗ trợ tiêu chuẩn Retinal Vision 4K, mang lại khả năng ghi hình thiếu sáng vượt trội với màu sắc chính xác. Tất cả các sản phẩm này đều đã có thể đặt trước hoặc mua ngay từ hôm nay.

Đầu tiên là Outdoor Cam 4K Plus với góc nhìn siêu rộng 140°, nhiều tùy chọn nguồn điện gồm pin, cắm điện, đi dây hoặc PoE. Sản phẩm được bán với giá 149,99 USD trên Amazon.

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Các sản phẩm Amazon vừa ra mắt dưới thương hiệu Ring.

Tiếp theo là Floodlight Cam 4K Plus tích hợp đèn pha mạnh mẽ, ghi hình 24/7 và phát hiện thông minh với kết nối đi dây, giá 219,99 USD.

Thêm một sản phẩm có đèn trợ sáng nữa là Spotlight Cam 4K Plus. Sản phẩm này sử dụng đèn chiếu sáng 550 lumen, góc nhìn 140°, có các tùy chọn pin, cắm điện và năng lượng mặt trời được bán với giá 199,99 USD.

Tiếp đến là camera trong nhà Indoor Cam 4K, hỗ trợ Wi-Fi 6 băng tần kép, góc nhìn 115° và có giá chỉ 99,99 USD.

Cuối cùng, rẻ nhất là mẫu Pan-Tilt Indoor Cam 2K mới với giá 69,99 USD, mang đến khả năng xoay 360° với mức giá hợp lý hơn. Camera này có thể tự động theo dõi chuyển động và được trang bị màn che bảo mật.

Video: Giải pháp cực kỳ tiện lợi của Amazon trong trường hợp smartlock đột ngột hết pin
9to5 Mac/Amazon
#Khóa thông minh Ring #Công nghệ nhà thông minh #Camera an ninh Ring #Thiết bị nhà thông minh Amazon #Ổ khóa không dây

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