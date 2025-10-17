Hà Nội

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Trước chung kết Miss Grand International 2025 diễn ra vào tối ngày 18/10, lộ diện nhiều ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

Thu Cúc (tổng hợp)
Emma Tiglao đăng quang Miss Grand Philippines 2025. Trước đó, cô về thứ 4 cuộc thi Miss World Philippines 2015, vào top 20 Miss International 2019. Ảnh: FB Emma Tiglao.
Ở Miss Grand International 2025, Emma đang vào top 20 phần thi áo tắm, top 8 giải Country's power of the year. Nhiều người đặt kỳ vọng Emma sẽ đăng quang Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Emma Tiglao.
Marketa Morwickova - đại diện Cộng Hòa Czech vào top 15 phần thi tài năng, top 20 phần thi áo tắm, top 20 giải Country's power of the year. Không ít khán giả dự đoán cô sẽ tiến sâu trong chung kết Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Marketa Morwickova.
Nariman Battikha cao 1m80, sở hữu đôi chân thon, gương mặt sắc sảo. Cô từng vào top 10 Miss Supranational 2018. Đại diện Venezuela được đánh giá cao ở Miss Grand International 2025. Ảnh: Missosology.
Gotchabell Sarunrat Puagpipat - đại diện Thái Lan đang vào top 8 giải Country's power of the year, top 15 phần thi tài năng, top 20 phần thi áo tắm ở Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Gotchabell Sarunrat Puagpipat.
Ana‑Sofia Lendl là một người mẫu, nhà sáng tạo nội dung. Mỹ nhân Guatemala hiện tại vào top 8 giải Country's power of the year, top 20 phần thi áo tắm ở Miss Grand International 2025. Ảnh: Missosology.
Đại diện Paraguay – Cecilia Romero hiện tại vào top 8 giải Country's power of the year, top 20 phần thi áo tắm ở Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Cecilia Romero.
Flavia Lopez - đại diện Peru vào top 8 giải Country's power of the year, top 20 phần thi áo tắm ở Miss Grand International 2025. Ít ngày trước, cô bị ngã dẫn đến chấn thương đầu gối và phải sử dụng nạng một thời gian. Ảnh: Instagram Flavia Lopez.
Vina Sitorus là CEO công ty bất động sản. Cô là đại diện Indonesia ở Miss Grand International 2025. Hiện tại, người đẹp vào top 20 phần thi áo tắm, top 8 giải Country's power of the year. Ảnh: Miss Grand International.
Yến Nhi- đại diện Việt Nam vào top 20 phần thi áo tắm, top 8 giải Country's power of the year ở Miss Grand International 2025. Ảnh: Missosology.
