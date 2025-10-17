Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Trước chung kết Miss Grand International 2025 diễn ra vào tối ngày 18/10, lộ diện nhiều ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.
Sáng 12/10, hàng chục con cá heo xuất hiện tại vùng biển xã Liên Hương (Lâm Đồng).
Số lượng UAV viện trợ lớn chưa từng có đã được Anh bàn giao cho Ukraine trong 6 tháng qua, được xem là sự hỗ trợ cần thiết trong bối cảnh xung đột leo thang.
Nữ cosplayer nổi tiếng Malaysia khiến dân mạng choáng ngợp khi giữ được nhan sắc và vóc dáng trẻ trung khó tin ở tuổi 47.
Bước vào giai đoạn 50 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp này liên tiếp gặp vận may cực lớn, tài lộc bùng nổ, cơ hội phát tài mở rộng bốn phương tám hướng.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sở hữu nhiều mẫu túi xách đến từ các nhà mốt nổi tiếng như Hermes, Chanel, Dior.
Rộng gần 20.000 km², Vườn quốc gia Kakadu là viên ngọc sinh thái của Úc, nơi hội tụ của thiên nhiên trù phú, văn hóa thổ dân và lịch sử cổ xưa.
Được xem như mẫu súng bắn tỉa "huyền thoại" trên thế giới, nhưng tương lai của súng bắn tỉa SVD Dragunov có thể bị khai tử sau khi xung đột Ukraine kết thúc.
Ứng dụng AI trong giáo dục phổ thông là xu hướng tất yếu, nhưng cần lộ trình phù hợp để không ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ nhỏ.
Một phụ nữ ở Đức đã trả lại đỉnh cột cổ mà bà đã lấy trong chuyến thăm thành phố cổ Olympia của Hy Lạp khi ghé thăm nơi này vào những năm 1960.
Nhỏ bé nhưng linh hoạt đến kinh ngạc, loài mèo đốm Margay (Leopardus wiedii), được mệnh danh là “kẻ leo cây siêu hạng” của rừng mưa Trung và Nam Mỹ.
Cầu thủ người Brazil Hendrio Araujo da Silva đã chính thức được công nhận quốc tịch Việt Nam , với tên tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên.
TikToker Huỳnh Khánh Đông đăng tải đoạn video "cầu cứu" cộng đồng mạng về vết dị ứng trên cánh tay do hình xăm dán tạm thời từ 2 tuần trước đó.
BYD Việt Nam vừa ra mắt mẫu sedan hạng C là BYD SEAL 5 2026 mới, mẫu xe này không chỉ mang đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.
CEO Apple Tim Cook khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện tại triển lãm Labubu ở Thượng Hải, phát biểu “Tôi yêu Labubu” và nhận món quà đặc biệt.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/10, Bạch Dương đang vận thị phi, phải cẩn thận. Bọ Cạp tài vận tốt tuy nhiên đừng dễ tin người.
Vụ ngộ độc thủy ngân cổ nhất thế giới được phát hiện ở Iberia Thời Đại Đồ Đồng, nghiên cứu mới tiết lộ.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton mới đây bị truy tố với cáo buộc lan truyền thông tin quốc phòng và lưu giữ tài liệu mật trái phép.
Isuzu vừa chính thức ra mắt D-Max V-Cross Commercial 2025 tại thị trường Anh, hướng tới những khách hàng vừa cần một chiếc bán tải đa dụng phục vụ công việc.
Sự xuất hiện của bộ ba máy bay ném bom chiến lược B-52 ở Caribe, khiến giới phân tích tranh luận về mục tiêu thực sự của phi vụ này.
Lương Thu Trang chia sẻ ảnh đời thường bên con trai Minh Sơn. Ở tuổi 11, cậu bé gây chú ý với chiều cao nổi bật, gương mặt khôi ngô.
Căn hộ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Hà Nội thiết kế sang trọng,hiện đại với tông màu đen trắng chủ đạo.