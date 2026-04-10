Ai đứng sau vàng bạc đá quý Huy Thanh Jewelry vừa bị NHNN 'sờ gáy'?

Như đã đưa tin, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I mới đây có thông báo Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry). Kết luận thanh tra chỉ ra việc chưa phát hiện Công ty Huy Thành có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng, nhưng qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế tại.

Theo cơ quan thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành. Đồng thời, có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Về Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành, tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, công ty này được thành lập vào tháng 3/2006, có trụ sở chính tại địa chỉ số 23/100 phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất kim loại màu và kim loại quý.

Ông Đỗ Huy Thành. (Ảnh: https://huythanhjewelry.vn).

Trước tháng 11/2019, Huy Thanh Jewelry có vốn điều lệ là 28 tỷ đồng, do ông Đỗ Văn Hy (sinh năm 1967) làm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật. Ông Hy cũng là 1 trong 2 cổ đông sáng lập nên Huy Thanh Jewelry, với tỷ lệ sở hữu là 90% cổ phần (tương đương 25,2 tỷ đồng vốn góp); 10% cổ phần còn lại thuộc về người có tên Nguyễn Hải Hưng (tương đương 2,8 tỷ đồng vốn góp).

Tháng 4/2021, Huy Thanh Jewelry tăng vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên thành 68 tỷ đồng. Lúc này, phần vốn góp của Nguyễn Hải Hưng giữ nguyên và tỷ lệ cổ phần sở hữu là 4,1%; còn ông Đỗ Văn Hy nâng tỷ lệ sở hữu lên thành 95,9%, tương ứng 65,2 tỷ đồng vốn góp.

Tại tháng 7/2024, vốn điều lệ của Huy Thanh Jewelry đã được nâng lên mức 186,6 tỷ đồng và tất cả đều nhờ vào lượng vốn góp tăng thêm của ông Đỗ Văn Hy. Lúc này, ông Hy góp tới 183,8 tỷ đồng và sở hữu 98,5% cổ phần; số cổ phần ít ỏi còn lại (1,5%) thuộc về Nguyễn Hải Hưng.

Tại thông báo số 32/TB.KV1-TTKV của Thanh tra NHNN Khu vực I, cho thấy vào thời điểm đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 16/9/2025, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành có vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng. Chủ sở hữu là hai cá nhân Đỗ Văn Hy chiếm 99,4% và Nguyễn Hải Hưng chiếm 0,6% vốn. Thông tin về thuế cho thấy, doanh nghiệp có quy mô 20 lao động. Hiện nay, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Đỗ Huy Thành (sinh năm 1991), dù không sở hữu bất kỳ cổ phần nào.

Kết luận của cơ quan Thuế cho biết, Chủ sở hữu của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành là ông Đỗ Văn Hy chiếm 99,4% và Nguyễn Hải Hưng chiếm 0,6% vốn.

Huy Thanh JeweIrly là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng trang sức lâu năm tại thị trường phía Bắc. Doanh nghiệp tập trung vào các dòng sản phẩm vàng trang sức, quà tặng vàng và sản phẩm chế tác theo yêu cầu, hướng đến phân khúc khách hàng trung và cao cấp.

Hiện doanh nghiệp vận này hành 17 điểm kinh doanh tại khu vực miền Bắc (gồm trụ sở chính, một nhà máy sản xuất và 15 cửa hàng bán lẻ), đồng thời có thêm 7 điểm tại miền Trung và 12 điểm tại miền Nam.