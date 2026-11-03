[INFOGRAPHIC] Dàn thí sinh sáng giá ở Miss International 2026

Đại diện Guatemala, Colombia, Philippines, Venezuela và Việt Nam ở Miss International 2026 gây chú ý với thành tích sắc đẹp, học vấn.
Vượt qua nghịch cảnh, nam sinh khiếm thị Đỗ Nam Khánh giành quyền vào chung kết Giọng hát trẻ toàn quốc bằng nghị lực và tình yêu âm nhạc.
Nguyễn Thị Hiền đạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ của cuộc thi Miss Asian 2026 tại Gia Lai, đồng thời nhận giải Người đẹp khả ái. Cô gây chú ý với sắc vóc nổi bật.
Những khoảnh khắc ăn uống, tạo dáng nhí nhảnh của MC Ngọc Huy và các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia thu hút sự chú ý sau trận chung kết.
Giáo sư (GS) Nguyễn Thành Vinh giành Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên, từng góp mặt trong một phim truyền hình được nhiều khán giả yêu thích.
Đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội tại Miss Asian 2026, Hoàng Thị Nụ muốn dành vương miện làm quà tặng mẹ.
Nguyễn Thị Thu Hằng đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải thưởng Người đẹp làn da đẹp trong chung kết Miss Asian 2026, diễn ra tối 31/10.
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay diễn ra vào 8h30 sáng nay, Chủ nhật ngày 1/11. 4 điểm cầu truyền hình đặt tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa.
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với loạt hình ảnh đời thường trẻ trung, khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo nhỏ nhắn.
Huyền Lizzie, Đoàn Thiên Ân và Thanh Hằng kể chuyện thay đổi ngoại hình cho vai diễn, đồng thời đối diện những bình luận về nhan sắc từ khán giả.
Năm nay, Châu Bùi rủ Binz hóa thân thành hai nhân vật đình đám trong White Chicks, tiếp nối loạt màn biến hóa ấn tượng trước đó.
Hot girl Hàn Hằng gây chú ý với màn hóa thân thành nàng tiên Tinker Bell xinh đẹp trong bộ ảnh đón Halloween.
Việc được chú ý trên mạng xã hội mang đến cho Vy Phan nhiều cơ hội trong cuộc sống, nhưng cô không đặt nặng phải là hình mẫu hoàn hảo.
Không chỉ gây ấn tượng với phong cách gợi cảm, bà xã Gin Tuấn Kiệt còn khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn và nhan sắc trẻ trung sau sinh con.
Tốt nghiệp ngành cơ khí, Nguyễn Duy Tài tự học làm mô hình nhà xưa bằng xi măng, lưu giữ hình ảnh những mái nhà gắn với ký ức gia đình.
Kpă Sa rời TP HCM về Gia Lai năm 2019, phụ giúp gia đình làm đồng áng, cải tạo khu vườn và ghi lại cuộc sống thường ngày qua video.
Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên thường xuyên đồng hành trong cuộc sống. Cả hai nhiều lần lựa chọn trang phục có phong cách tương đồng.
Nhân dịp Huỳnh Viann tròn 11 tuổi, Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ về tính cách, sở thích và sự trưởng thành của con gái.
Từ một dự án điện ảnh, Nhã Phương và Như Vân ngày càng gắn bó trong cả công việc lẫn cuộc sống đời thường.
Lê Khanh, bạn gái ca sĩ Quân A.P gây chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào và phong cách sành điệu. Cô được nhiều cư dân mạng ưu ái gọi là “Lưu Diệc Phi phiên bản Việt”.
Bên cạnh công việc đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP HCM, Phạm Trường Sanh còn tìm hướng đi mới cho cây nhãn quê nhà.