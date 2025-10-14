Hà Nội

800 năm niêm phong, ngôi mộ vị thánh huyền thoại sắp được mở ra

Thi hài của Thánh Francis thành Assisi sẽ được đưa ra khỏi mộ và trưng bày lần đầu tiên sau 800 năm như một phần của nghi lễ cổ xưa.

Từ ngày 22/2 - 22/32026, thi hài của Thánh Francis thành Assisi sẽ được trưng bày tại Vương cung thánh đường mang tên Ngài ở Italy. Đây là một phần của nghi lễ cổ xưa nhằm thể hiện sự tôn kính dành cho các vị thánh. Ảnh: Courtesy Holy See Press Office (Sala stampa della Santa Sede).
Từ ngày 22/2 - 22/32026, thi hài của Thánh Francis thành Assisi sẽ được trưng bày tại Vương cung thánh đường mang tên Ngài ở Italy. Đây là một phần của nghi lễ cổ xưa nhằm thể hiện sự tôn kính dành cho các vị thánh. Ảnh: Courtesy Holy See Press Office (Sala stampa della Santa Sede).
Theo các văn bản cổ, nghi lễ này bắt nguồn từ cuộc tử đạo của Thánh Polycarp, người đã bị thiêu sống và bị đâm vì từ chối thờ phụng Hoàng đế La Mã vào gần 1.870 năm trước. Ảnh: De Agostini via Getty Images.
Theo các văn bản cổ, nghi lễ này bắt nguồn từ cuộc tử đạo của Thánh Polycarp, người đã bị thiêu sống và bị đâm vì từ chối thờ phụng Hoàng đế La Mã vào gần 1.870 năm trước. Ảnh: De Agostini via Getty Images.
Những người theo Thánh Polycarp đã thu thập xương của ông và thể hiện lòng tôn kính sâu sắc, khơi dậy truyền thống lâu đời của Giáo hội là tôn vinh những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đức tin và sự hy sinh. Ảnh: Centenari Francescani.
Những người theo Thánh Polycarp đã thu thập xương của ông và thể hiện lòng tôn kính sâu sắc, khơi dậy truyền thống lâu đời của Giáo hội là tôn vinh những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đức tin và sự hy sinh. Ảnh: Centenari Francescani.
Thi hài của Thánh Francis sẽ được đưa ra khỏi ngôi mộ trong hầm mộ và đặt dưới chân bàn thờ giáo hoàng ở nhà thờ phía dưới của Vương cung thánh đường. Ảnh: Courtesy Holy See Press Office (Sala stampa della Santa Sede).
Thi hài của Thánh Francis sẽ được đưa ra khỏi ngôi mộ trong hầm mộ và đặt dưới chân bàn thờ giáo hoàng ở nhà thờ phía dưới của Vương cung thánh đường. Ảnh: Courtesy Holy See Press Office (Sala stampa della Santa Sede).
Ngôi mộ của Thánh Francis được mở lần đầu tiên vào năm 1818. Khi ấy, các nhân chứng đã mô tả thi hài của Thánh Francis còn khá nguyên vẹn , được quấn trong mảnh vải len thô, phù hợp với chiếc áo choàng giản dị của dòng Phanxicô do ông sáng lập. Ảnh: The bones of Saint Francis of Assisi/De Agostini via Getty Images.
Ngôi mộ của Thánh Francis được mở lần đầu tiên vào năm 1818. Khi ấy, các nhân chứng đã mô tả thi hài của Thánh Francis còn khá nguyên vẹn , được quấn trong mảnh vải len thô, phù hợp với chiếc áo choàng giản dị của dòng Phanxicô do ông sáng lập. Ảnh: The bones of Saint Francis of Assisi/De Agostini via Getty Images.
Thánh Francis là vị thánh bảo trợ động vật, môi trường, hệ sinh thái và nước Italy. Ngài được biết đến với việc dành tình yêu dành cho tất cả các tạo vật của Chúa và là người sáng lập Dòng Phanxicô phục vụ người nghèo và những người bị thiệt thòi. Ảnh: Leemage / UIG via Getty.
Thánh Francis là vị thánh bảo trợ động vật, môi trường, hệ sinh thái và nước Italy. Ngài được biết đến với việc dành tình yêu dành cho tất cả các tạo vật của Chúa và là người sáng lập Dòng Phanxicô phục vụ người nghèo và những người bị thiệt thòi. Ảnh: Leemage / UIG via Getty.
Sinh vào khoảng năm 1181 đến năm 1182, Thánh Francis có tên khai sinh là Giovanni di Pietro di Bernardone. Ông là con của Pietro di Bernardone, một thương gia vải giàu có với Lady Pica có thể là người Pháp. Ảnh: Register Files / Public Domain.
Sinh vào khoảng năm 1181 đến năm 1182, Thánh Francis có tên khai sinh là Giovanni di Pietro di Bernardone. Ông là con của Pietro di Bernardone, một thương gia vải giàu có với Lady Pica có thể là người Pháp. Ảnh: Register Files / Public Domain.
Khi ông Pietro đi công tác ở Pháp, bà Pica đặt tên cho con trai là Giovanni. Sau khi trở về, ông Pietro đổi tên còn thành Francesco, được cho có thể lấy cảm hứng từ tình yêu của ông với nước Pháp hoặc liên quan đến quê vợ. Ảnh: DeAgostini/Getty Images.
Khi ông Pietro đi công tác ở Pháp, bà Pica đặt tên cho con trai là Giovanni. Sau khi trở về, ông Pietro đổi tên còn thành Francesco, được cho có thể lấy cảm hứng từ tình yêu của ông với nước Pháp hoặc liên quan đến quê vợ. Ảnh: DeAgostini/Getty Images.
Khi trưởng thành, ông Francesco từ bỏ cuộc sống giàu có, theo đuổi lối sống giản dị, khiêm nhường, phục vụ người dân và thành lập Dòng Phanxicô. Ông giúp đỡ những người nghèo khó, thể hiện lòng trắc ẩn và lòng sùng kính Chúa. Ảnh: portlaoiseparish.ie.
Khi trưởng thành, ông Francesco từ bỏ cuộc sống giàu có, theo đuổi lối sống giản dị, khiêm nhường, phục vụ người dân và thành lập Dòng Phanxicô. Ông giúp đỡ những người nghèo khó, thể hiện lòng trắc ẩn và lòng sùng kính Chúa. Ảnh: portlaoiseparish.ie.
Thánh Francis qua đời năm 1226 và được Giáo hoàng Gregory IX phong thánh vào năm 1228. Ảnh: ucatholic.com.
Thánh Francis qua đời năm 1226 và được Giáo hoàng Gregory IX phong thánh vào năm 1228. Ảnh: ucatholic.com.
Tâm Anh (theo Mail Online)
