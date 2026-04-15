Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
8 món chống nắng “giải nhiệt” cực mạnh mùa hè

Số hóa - Xe

Công nghệ làm mát di động kết hợp phụ kiện chống UV giúp bạn thoải mái đón hè, có món giảm đến nửa giá.

Thiên Trang (TH)
Máy điều hòa bỏ túi Sony Reon Pocket 3 là giải pháp công nghệ cao, nhỏ gọn gắn sau gáy, hoạt động dựa trên hiệu ứng nhiệt điện để làm mát hoặc sưởi ấm trực tiếp cơ thể, giá từ 1,5 đến 4,5 triệu đồng, mang lại trải nghiệm hạ nhiệt tức thì.
Áo điều hòa KAW tích hợp hai quạt gió không chổi than ở hai bên hông, tạo luồng khí lưu thông liên tục, pin bền 10-15 giờ, giá từ 500.000 đến 933.000 đồng, vừa làm mát vừa chống nắng hiệu quả.
Quạt máy ảnh cầm tay GOOJODOQ GFS025 gây ấn tượng với 100 mức gió tùy chỉnh, tích hợp chụp ảnh và quay video, giá sau voucher chỉ 477.787 đồng, là món phụ kiện “2 trong 1” thú vị cho giới trẻ yêu công nghệ.
Máy lạnh di động FUJIE MPAC14 công suất 14.000BTU, dạng điều hòa cây một cục có bánh xe di chuyển linh hoạt, kết nối WIFI quản lý từ xa, giá ưu đãi khoảng 8,56 triệu đồng, phù hợp cho căn hộ thuê hoặc phòng làm việc nhỏ.
Kính râm phân cực Xiaomi Clip UV400 là phụ kiện tiện lợi cho người cận thị, kẹp trực tiếp lên gọng kính, lens TAC siêu mỏng chống tia UV400 và loại bỏ ánh sáng chói, giá 420.120 đồng, thiết kế lật linh hoạt khi vào vùng tối.
Xịt lạnh quần áo Hakugen Earth Ice Non từ Nhật Bản tạo cảm giác mát lạnh tức thì nhờ bạc hà, khử mùi mồ hôi và làm thơm vải, giá chỉ 119.000 đồng/chai 100ml, nhỏ gọn dễ mang theo để “giải cứu” cơ thể khỏi oi bức.
Dù che nắng kính lái ô tô XCHAT giúp ngăn tia cực tím, giảm nhiệt độ trong khoang lái, bảo vệ nội thất không bạc màu, giá 119.000 đồng, là món phụ kiện hữu ích cho tài xế mùa hè.
Tấm bạt che nắng yên xe máy Batiè giá siêu rẻ từ 17.000 đến 28.000 đồng, chống nóng rát hiệu quả khi xe để ngoài trời, giúp người dùng thoải mái hơn khi bắt đầu hành trình dưới nắng gắt.
#chống nắng #điều hòa bỏ túi #kính râm UV #quạt mini #phụ kiện mùa hè #giảm nhiệt

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT