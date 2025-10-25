Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
7 thực phẩm bình dân giúp tan cục máu đông, làm sạch mạch máu

Sống Khỏe

7 thực phẩm bình dân giúp tan cục máu đông, làm sạch mạch máu

Không cần thuốc bổ hay thực phẩm chức năng đắt tiền, 7 món ăn quen thuộc dưới đây có thể giúp tăng lưu thông máu, tan cục máu đông và bảo vệ tim mạch.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cùng với tim, mạch máu đóng vai trò vận chuyển dưỡng chất và oxy đến khắp cơ thể. Khi dòng máu bị cản trở do hình thành cục máu đông hay xơ cứng thành mạch, quá trình trao đổi chất sẽ bị gián đoạn, dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tắc nghẽn mạch máu.
Cùng với tim, mạch máu đóng vai trò vận chuyển dưỡng chất và oxy đến khắp cơ thể. Khi dòng máu bị cản trở do hình thành cục máu đông hay xơ cứng thành mạch, quá trình trao đổi chất sẽ bị gián đoạn, dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tắc nghẽn mạch máu.
Ngoài lối sống lành mạnh, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp làm “sạch” mạch máu, giảm mỡ máu và tăng độ đàn hồi của thành mạch. Ảnh minh hoạ
Ngoài lối sống lành mạnh, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp làm “sạch” mạch máu, giảm mỡ máu và tăng độ đàn hồi của thành mạch. Ảnh minh hoạ
Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc, hành tây chứa hợp chất prostaglandin A có tác dụng làm giãn mạch, giảm độ nhớt của máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Ngoài ra, hợp chất lưu huỳnh và diallyl disulfide trong hành tây giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông, hạn chế xơ vữa động mạch và cải thiện tuần hoàn máu hiệu quả. Ảnh minh hoạ
Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc, hành tây chứa hợp chất prostaglandin A có tác dụng làm giãn mạch, giảm độ nhớt của máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Ngoài ra, hợp chất lưu huỳnh và diallyl disulfide trong hành tây giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông, hạn chế xơ vữa động mạch và cải thiện tuần hoàn máu hiệu quả. Ảnh minh hoạ
Ít được sử dụng trong bếp Việt nhưng dầu mè là lựa chọn tuyệt vời cho tim mạch. Nó giúp giảm đáng kể lượng cholesterol LDL (xấu) và ngăn ngừa tình trạng đông máu. Các chất chống oxy hóa trong dầu mè còn hỗ trợ loại bỏ độc tố, làm sạch thành mạch và tăng cường độ dẻo dai của mạch máu. Hãy thử thay dầu ăn thông thường bằng vài thìa dầu mè khi trộn salad hay xào rau – một thay đổi nhỏ nhưng lợi ích lớn cho tim. Ảnh minh hoạ
Ít được sử dụng trong bếp Việt nhưng dầu mè là lựa chọn tuyệt vời cho tim mạch. Nó giúp giảm đáng kể lượng cholesterol LDL (xấu) và ngăn ngừa tình trạng đông máu. Các chất chống oxy hóa trong dầu mè còn hỗ trợ loại bỏ độc tố, làm sạch thành mạch và tăng cường độ dẻo dai của mạch máu. Hãy thử thay dầu ăn thông thường bằng vài thìa dầu mè khi trộn salad hay xào rau – một thay đổi nhỏ nhưng lợi ích lớn cho tim. Ảnh minh hoạ
Loại nấm quen thuộc này không chỉ bổ sung sắt giúp cải thiện tình trạng thiếu máu mà còn hỗ trợ loại bỏ chất thải, mỡ và cặn bã bám trên thành mạch. Ăn mộc nhĩ thường xuyên giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, đồng thời thúc đẩy quá trình lưu thông máu tự nhiên của cơ thể. Ảnh minh hoạ
Loại nấm quen thuộc này không chỉ bổ sung sắt giúp cải thiện tình trạng thiếu máu mà còn hỗ trợ loại bỏ chất thải, mỡ và cặn bã bám trên thành mạch. Ăn mộc nhĩ thường xuyên giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, đồng thời thúc đẩy quá trình lưu thông máu tự nhiên của cơ thể. Ảnh minh hoạ
Giàu beta-carotene và chất xơ, cà rốt giúp loại bỏ độc tố trong máu và giảm hấp thu cholesterol. Ăn cà rốt thường xuyên cũng cải thiện hoạt động của đường ruột, từ đó hỗ trợ quá trình trao đổi chất và duy trì sức khỏe hệ tuần hoàn. Ảnh minh hoạ
Giàu beta-carotene và chất xơ, cà rốt giúp loại bỏ độc tố trong máu và giảm hấp thu cholesterol. Ăn cà rốt thường xuyên cũng cải thiện hoạt động của đường ruột, từ đó hỗ trợ quá trình trao đổi chất và duy trì sức khỏe hệ tuần hoàn. Ảnh minh hoạ
Gừng có đặc tính làm ấm, kháng viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Các nghiên cứu cho thấy gừng giúp ngăn cholesterol bám vào thành mạch, đồng thời kích thích lưu thông máu và loại bỏ độc tố. Uống trà gừng hoặc thêm vài lát gừng tươi vào bữa ăn hằng ngày có thể giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ảnh minh hoạ
Gừng có đặc tính làm ấm, kháng viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Các nghiên cứu cho thấy gừng giúp ngăn cholesterol bám vào thành mạch, đồng thời kích thích lưu thông máu và loại bỏ độc tố. Uống trà gừng hoặc thêm vài lát gừng tươi vào bữa ăn hằng ngày có thể giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ảnh minh hoạ
Một quả táo mỗi ngày thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ. Chất xơ hòa tan và polyphenol trong táo giúp giảm cholesterol và làm chậm quá trình xơ cứng động mạch. Nghiên cứu của Đại học Bang Ohio (Mỹ) chỉ ra rằng, ăn táo đều đặn có thể giảm đến 40% nguy cơ xơ vữa động mạch – nguyên nhân hàng đầu của bệnh tim. Ảnh minh hoạ
Một quả táo mỗi ngày thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ. Chất xơ hòa tan và polyphenol trong táo giúp giảm cholesterol và làm chậm quá trình xơ cứng động mạch. Nghiên cứu của Đại học Bang Ohio (Mỹ) chỉ ra rằng, ăn táo đều đặn có thể giảm đến 40% nguy cơ xơ vữa động mạch – nguyên nhân hàng đầu của bệnh tim. Ảnh minh hoạ
Cà chua chứa lycopene, một sắc tố carotenoid mạnh mẽ có tác dụng giảm viêm, hạ mỡ máu và tăng cholesterol HDL (tốt). Khi nấu chín cà chua với dầu ô liu, khả năng hấp thụ lycopene của cơ thể được tăng gấp đôi – giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch và hỗ trợ trái tim khỏe mạnh. Ảnh minh hoạ
Cà chua chứa lycopene, một sắc tố carotenoid mạnh mẽ có tác dụng giảm viêm, hạ mỡ máu và tăng cholesterol HDL (tốt). Khi nấu chín cà chua với dầu ô liu, khả năng hấp thụ lycopene của cơ thể được tăng gấp đôi – giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch và hỗ trợ trái tim khỏe mạnh. Ảnh minh hoạ
Thay vì tìm đến thực phẩm chức năng đắt tiền, việc thêm hành tây, cà chua, gừng hay cà rốt vào bữa ăn hằng ngày chính là cách đơn giản mà hiệu quả để “làm mới” hệ mạch máu. Duy trì chế độ ăn cân bằng, kết hợp vận động đều đặn và ngủ đủ giấc sẽ giúp trái tim của bạn hoạt động bền bỉ hơn mỗi ngày. Ảnh minh hoạ
Thay vì tìm đến thực phẩm chức năng đắt tiền, việc thêm hành tây, cà chua, gừng hay cà rốt vào bữa ăn hằng ngày chính là cách đơn giản mà hiệu quả để “làm mới” hệ mạch máu. Duy trì chế độ ăn cân bằng, kết hợp vận động đều đặn và ngủ đủ giấc sẽ giúp trái tim của bạn hoạt động bền bỉ hơn mỗi ngày. Ảnh minh hoạ
Vân Giang (Tổng hợp)
#Thực phẩm làm sạch mạch máu #Chống hình thành cục máu đông #Lợi ích hành tây cho tim mạch #Vai trò dầu mè trong bảo vệ tim #Tác dụng của nấm trong tuần hoàn #Chức năng cà rốt trong giảm cholesterol

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT