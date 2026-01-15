Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

7 nguyên tắc vàng cần nắm rõ trước khi xây nhà

Để tránh những rắc rối đáng tiếc trong quá trình xây dựng, gia chủ cần nắm rõ những nguyên tắc vàng trước khi xây nhà.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Xây nhà là một trong những việc hệ trọng nhất của đời người, không chỉ liên quan đến tài chính mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống, phong thủy và sự an toàn của cả gia đình. Vì vậy, gia chủ cần nắm vững các nguyên tắc khi xây nhà để giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí và sở hữu một tổ ấm bền vững.

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là xác định ngân sách xây dựng. Gia chủ cần tính toán chi tiết các khoản như chi phí thiết kế, vật liệu, nhân công, nội thất, giấy phép xây dựng… Đặc biệt, nên dự trù thêm khoảng 10–20% tổng chi phí để xử lý những phát sinh ngoài dự kiến. Việc kiểm soát tài chính tốt ngay từ đầu sẽ giúp quá trình xây nhà diễn ra suôn sẻ, tránh phải tạm dừng vì thiếu vốn.

Lập kế hoạch tài chính rõ ràng, có dự phòng

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất khi xây nhà là xác định ngân sách xây dựng. Gia chủ cần tính toán chi tiết các khoản như chi phí thiết kế, vật liệu, nhân công, nội thất, giấy phép xây dựng… Đặc biệt, nên dự trù thêm khoảng 10–20% tổng chi phí để xử lý những phát sinh ngoài dự kiến. Việc kiểm soát tài chính tốt ngay từ đầu sẽ giúp quá trình xây nhà diễn ra suôn sẻ, tránh phải tạm dừng vì thiếu vốn.

Đặt vấn đề chống thấm lên hàng đầu

Chống thấm là một trong những hạng mục quan trọng hàng đầu khi xây nhà, đặc biệt là ở các khu vực như nhà vệ sinh và phòng rửa.

xay-nha2.jpg
Chống thấm là hạng mục quan trọng khi xây nhà. Ảnh: Tre Nghệ

Việc thực hiện chống thấm tốt sẽ đảm bảo công trình bền vững theo thời gian, tránh phải sửa chữa thường xuyên.

Chọn thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng

Ngôi nhà đẹp không chỉ nằm ở hình thức mà còn phải đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của các thành viên. Trước khi xây, gia chủ cần xác định rõ số phòng, công năng từng khu vực, thói quen sinh hoạt của gia đình và định hướng sử dụng lâu dài.

Tránh chạy theo xu hướng thiết kế mà bỏ qua tính thực tế, bởi một ngôi nhà tiện nghi, khoa học sẽ bền giá trị theo thời gian.

Không bỏ qua yếu tố pháp lý

Nhiều gia đình chủ quan, tiến hành xây dựng khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý như giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Điều này có thể dẫn đến việc bị đình chỉ thi công, xử phạt hoặc buộc tháo dỡ. Do đó, gia chủ cần tìm hiểu kỹ các quy định của địa phương, hoàn tất đầy đủ giấy tờ trước khi khởi công để tránh rủi ro không đáng có.

Đầu tư cho mái nhà

xay-nha1.jpg
Mái nhàbền chắc đảm bảo tuổi thọ cho ngôi nhà. Ảnh: Happynest

Chi phí sửa mái nhà thường khá tốn kém. Vì vậy, với hệ mái nhà, các chuyên gia khuyên nên đầu tư thích đáng. Trước hết, cần chống thấm kỹ lưỡng, kết cấu vững chắc, và hệ kết cấu thép nên được sơn chống gỉ.

Nên sử dụng mái ngói chất lượng cao giúp tránh rêu mốc và bảo toàn màu sắc lâu dài. Đối với hệ mái dốc, máng xối cần có độ dốc đủ để nước thoát nhanh và tránh tình trạng đọng nước.

Chọn nhà thầu uy tín

Nhà thầu là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng công trình. Gia chủ nên tham khảo nhiều đơn vị, xem xét các công trình đã thực hiện, hợp đồng rõ ràng về tiến độ, vật liệu và trách nhiệm bảo hành. Không nên ham rẻ mà chọn nhà thầu thiếu kinh nghiệm, bởi chi phí sửa chữa sau này có thể cao hơn rất nhiều.

Tính toán tương lai lâu dài

Khi xây nhà, đừng chỉ nghĩ cho hiện tại. Hãy cân nhắc khả năng mở rộng, thay đổi công năng hoặc nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Một thiết kế linh hoạt sẽ giúp ngôi nhà luôn phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống.

#Nguyên tắc xây nhà vàng #Quản lý ngân sách xây dựng #Chống thấm và mái nhà bền vững #Thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng #Yếu tố pháp lý trong xây dựng #Chọn nhà thầu uy tín

Bài liên quan

Bất động sản

Nhà phố với mặt tiền 'xếp - gấp' độc nhất vô nhị

Ở Nhà Notes, giấy note là ý tưởng, là mã gen chính để định hình ngôn ngữ kiến trúc xuyên suốt không gian bên trong và ngoài. 

nha1.jpg
Giữa khu đất nhiều hạn chế ở Gò Vấp (TP HCM), Nhà Notes được hình thành từ hình ảnh quen thuộc của một tờ giấy note nhẹ nhàng, linh hoạt và mang đậm dấu ấn cá nhân. Ảnh: Minh Quốc Bùi
nha2.jpg
Mặt tiền cấu tạo từ các lớp layout chồng chéo lên nhau, tạo nên các chuyển động “xếp – gấp – mở", được tính toán kĩ để hoạt động như một lớp lọc khí hậu, giảm nắng gắt, tăng thông gió. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Xem chi tiết

Bất động sản

Khám phá ngôi nhà 5 tầng 'biết thở" giữa lòng thành phố

Ngôi nhà giản dị, không phô trương nhưng là một tổng thể hài hoà được kết tinh bởi sự sáng tạo, giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

nha1-7547.jpg
Giữa lòng thành phố Đà Nẵng nắng gắt và đô thị hóa dày đặc, Nhà Bạch Tuộc hiện lên như một cơ thể sống co giãn, hít thở và thích nghi. Ảnh: Phú Đào
nha2-5243.jpg
Ngôi nhà mở rộng ra nhiều hướng, vừa là nhà ở, vừa là cửa hàng, studio và cả phòng livestream. Nhiệm vụ của đội ngũ kiến trúc sư là làm sao tạo ra một không gian sống đa chức năng nhưng không bị lộn xộn, không bị đứt gãy về cảm xúc hay không gian. Ảnh: Phú Đào
Xem chi tiết

Bất động sản

Nhà 2 tầng nổi bật giữa phố cổ nhờ mái cong bê tông lạ mắt

Cải tạo trong phố cổ, diện tích nhỏ nhưng ngôi nhà vẫn nổi bật và thoáng sáng nhờ mái cong bê tông và giếng trời.

nha1-9209.jpg
Tọa lạc trong phố cổ tại Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), dự án cải tạo nhà Xuebei Home xuất hiện giữa làn sóng đô thị hóa đang dần xóa nhòa bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: Ce Wang
nha2-652.jpg
Để khắc phục hạn chế về diện tích, nhóm kiến trúc sư phá vỡ mô hình xây dựng đóng kín thông thường bằng cách tạo ra khoảng thở. Ảnh: Ce Wang
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới