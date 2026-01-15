7 nguyên tắc vàng cần nắm rõ trước khi xây nhà

Để tránh những rắc rối đáng tiếc trong quá trình xây dựng, gia chủ cần nắm rõ những nguyên tắc vàng trước khi xây nhà.

Xây nhà là một trong những việc hệ trọng nhất của đời người, không chỉ liên quan đến tài chính mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống, phong thủy và sự an toàn của cả gia đình. Vì vậy, gia chủ cần nắm vững các nguyên tắc khi xây nhà để giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí và sở hữu một tổ ấm bền vững.

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là xác định ngân sách xây dựng. Gia chủ cần tính toán chi tiết các khoản như chi phí thiết kế, vật liệu, nhân công, nội thất, giấy phép xây dựng… Đặc biệt, nên dự trù thêm khoảng 10–20% tổng chi phí để xử lý những phát sinh ngoài dự kiến. Việc kiểm soát tài chính tốt ngay từ đầu sẽ giúp quá trình xây nhà diễn ra suôn sẻ, tránh phải tạm dừng vì thiếu vốn.

Lập kế hoạch tài chính rõ ràng, có dự phòng

Đặt vấn đề chống thấm lên hàng đầu

Chống thấm là một trong những hạng mục quan trọng hàng đầu khi xây nhà, đặc biệt là ở các khu vực như nhà vệ sinh và phòng rửa.

Chống thấm là hạng mục quan trọng khi xây nhà. Ảnh: Tre Nghệ

Việc thực hiện chống thấm tốt sẽ đảm bảo công trình bền vững theo thời gian, tránh phải sửa chữa thường xuyên.

Chọn thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng

Ngôi nhà đẹp không chỉ nằm ở hình thức mà còn phải đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của các thành viên. Trước khi xây, gia chủ cần xác định rõ số phòng, công năng từng khu vực, thói quen sinh hoạt của gia đình và định hướng sử dụng lâu dài.

Tránh chạy theo xu hướng thiết kế mà bỏ qua tính thực tế, bởi một ngôi nhà tiện nghi, khoa học sẽ bền giá trị theo thời gian.

Không bỏ qua yếu tố pháp lý

Nhiều gia đình chủ quan, tiến hành xây dựng khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý như giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Điều này có thể dẫn đến việc bị đình chỉ thi công, xử phạt hoặc buộc tháo dỡ. Do đó, gia chủ cần tìm hiểu kỹ các quy định của địa phương, hoàn tất đầy đủ giấy tờ trước khi khởi công để tránh rủi ro không đáng có.

Đầu tư cho mái nhà

Mái nhàbền chắc đảm bảo tuổi thọ cho ngôi nhà. Ảnh: Happynest

Chi phí sửa mái nhà thường khá tốn kém. Vì vậy, với hệ mái nhà, các chuyên gia khuyên nên đầu tư thích đáng. Trước hết, cần chống thấm kỹ lưỡng, kết cấu vững chắc, và hệ kết cấu thép nên được sơn chống gỉ.

Nên sử dụng mái ngói chất lượng cao giúp tránh rêu mốc và bảo toàn màu sắc lâu dài. Đối với hệ mái dốc, máng xối cần có độ dốc đủ để nước thoát nhanh và tránh tình trạng đọng nước.

Chọn nhà thầu uy tín

Nhà thầu là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng công trình. Gia chủ nên tham khảo nhiều đơn vị, xem xét các công trình đã thực hiện, hợp đồng rõ ràng về tiến độ, vật liệu và trách nhiệm bảo hành. Không nên ham rẻ mà chọn nhà thầu thiếu kinh nghiệm, bởi chi phí sửa chữa sau này có thể cao hơn rất nhiều.

Tính toán tương lai lâu dài

Khi xây nhà, đừng chỉ nghĩ cho hiện tại. Hãy cân nhắc khả năng mở rộng, thay đổi công năng hoặc nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Một thiết kế linh hoạt sẽ giúp ngôi nhà luôn phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống.