6 thực phẩm quen thuộc giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol tự nhiên

Duy trì chế độ ăn khoa học với những món quen thuộc cũng đủ giúp giảm mỡ máu, ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tổng thể.
Lương Thùy Linh diện áo dài, làm phù dâu cho Á hậu Quỳnh Châu. Phía cô dâu tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng và hôn lễ ở nhà thờ.
Lương Thùy Linh diện áo dài, làm phù dâu cho Á hậu Quỳnh Châu. Phía cô dâu tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng và hôn lễ ở nhà thờ.
Chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury được em gái của Mai Phương Thúy đập hộp tại hãng có màu đen, nội thất nâu. Cô tiết lộ người chị đã cho mình 8 tỷ để mua xe.
Hyundai Venue 2026 vẫn giữ 3 tùy chọn động cơ của phiên bản tiền nhiệm, nhưng được thiết kế lại hoàn toàn, sở hữu nội thất cao cấp hơn và nhiều tính năng mới.
Khoảng 10 năm trở lại đây, Lương Bằng Quang không có sản phẩm âm nhạc gây chú ý, trong khi đó, cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của anh gắn liền với thị phi.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10, Bọ Cạp gặp khó khăn cũng sẽ vượt qua, đường tài lộc đang rất tốt. Sư Tử làm việc hiệu quả, đạt thành tích cao.
Mặt khóa thắt lưng bằng đồng Thời Trung cổ độc đáo có hình con rắn đang nuốt chửng một sinh vật giống ếch gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Không cần phức tạp, chỉ cần đặt đúng 7 loại cây cảnh này trước cửa, gia chủ đã có thể đón dòng năng lượng thịnh vượng và lộc lá liên tục kéo về.
Quân Ukraine ở thành phố Siversk đang ở trong tình thế nguy ngập, khi quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Dronovka; còn Lyman cũng đang bị xiết vòng vây.
OnePlus chính thức công bố OxygenOS 16, dựa trên Android 16, mang đến loạt nâng cấp về AI, hiệu năng và khả năng kết nối đa thiết bị, kể cả hệ sinh thái Apple.
"Nữ thần chân dài TVB" Tăng Thục Nhã khiến fan xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng trong chuyến du lịch tại Phú Quốc.
Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của Lynk & Co 900 trung bình chỉ 0,65 lít/100km, đồng thời pin hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép sạc 20-80% chỉ 17 phút.
Căn hộ 118m2 khiến nhiều người mê mẩn không phải vì món đồ đắt tiền mà nhờ chọn lọc kỹ, phối hợp tinh tế để cảm nhận dòng chảy yên bình của thời gian.
Nữ DJ người Hàn Quốc Luna Kim, mới đây đã gây sốt cộng đồng mạng khi khoe loạt ảnh dạo phố với trang phục vô cùng gợi cảm với phong cách 'no-bra' phóng khoáng.
Đường trắng không chỉ tạo vị ngọt, mà còn giúp bột nở nhanh, chiên cá không dính, bóc hạt dẻ dễ, nấm mềm, thịt ngon và bảo quản mỡ lâu hỏng.
Bảo Thy cười 'tít mắt' khi được ông xã tổ chức sinh nhật. Hoa hậu Thanh Thuỷ biểu cảm hài hước khi ăn nho.
Nàng thơ Hạnh Nguyễn mới đây tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ với bộ ảnh mới nhất mang phong cách tiểu thư đài các, ngọt ngào như búp bê.
Không chỉ gặp may, họ còn có người nâng đỡ đúng lúc. Quý nhân xuất hiện giúp hóa giải khó khăn, mở đường tiến thân, đem lại tài lộc và sự hưng vượng bất ngờ.
Không chỉ sống sót kỳ diệu, bức tranh còn hé lộ nhiều chi tiết về đời sống, tín ngưỡng, thẩm mỹ của người La Mã cổ trước khi Pompeii biến mất khỏi bản đồ.
Dù có màn hình 14 inch, nhưng laptop siêu nhẹ của Fujitsu có trọng lượng chỉ bằng 1/2 so với chiếc MacBook Air 13 inch thông thường.
Ngôi mộ rất giống kim tự tháp Ai Cập không bị xâm phạm và dường như vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ vì những kẻ cướp bóc không nhận ra sự tồn tại của nó.