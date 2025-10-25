Hà Nội

Sống Khỏe

6 thực phẩm quen thuộc giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol tự nhiên

Duy trì chế độ ăn khoa học với những món quen thuộc cũng đủ giúp giảm mỡ máu, ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Vân Giang (Tổng hợp)
Rối loạn mỡ máu – tình trạng cholesterol “xấu” LDL và chất béo trung tính tăng cao, trong khi cholesterol “tốt” HDL giảm – là vấn đề sức khỏe phổ biến, làm tăng nguy cơ tim mạch và giảm tuổi thọ. Ảnh minh họa
Ngoài thuốc điều trị, một số thực phẩm quen thuộc có thể giúp cải thiện mỡ máu một cách tự nhiên và hiệu quả. Ảnh minh họa
Yến mạch và lúa mạch chứa nhiều beta-glucan – loại chất xơ hòa tan giúp giảm hấp thu cholesterol trong ruột. Theo EFSA, bổ sung ít nhất 3 gram beta-glucan mỗi ngày có thể hạ LDL từ 5–10%. Một bữa sáng với cháo yến mạch hoặc smoothie lúa mạch là cách đơn giản để bổ sung chất này. Ảnh minh họa
Đậu xanh, đậu nành, đậu đen hay đậu lăng giàu chất xơ hòa tan, giúp kéo dài quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và hạn chế hấp thu cholesterol. Đây là nhóm thực phẩm được chứng minh giúp hạ LDL một cách tự nhiên, đồng thời tốt cho tim mạch. Ảnh minh họa
Hạnh nhân, óc chó, hạt điều… cung cấp axit béo không bão hòa và chất xơ, hỗ trợ giảm cholesterol xấu LDL. Mỗi ngày, ăn khoảng 50–60 gram quả hạch là vừa đủ. Có thể dùng trực tiếp hoặc trộn cùng salad, ngũ cốc để tăng hiệu quả. Ảnh minh họa
Cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ là nguồn omega-3 dồi dào, giúp giảm chất béo trung tính và tăng HDL. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị ăn khoảng 240 gram cá béo mỗi tuần. Cá có thể hấp, nướng hoặc kho nhẹ để giữ dưỡng chất. Ảnh minh họa
Táo, cam, nho, dâu tây… chứa nhiều pectin chất xơ hòa tan giúp giảm LDL tới 10%. Quả mọng như việt quất, mâm xôi đen hay cherry chua giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tim mạch và giảm mỡ máu hiệu quả. Ảnh minh họa
Trà xanh chứa polyphenol, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp hạ lipid máu. Nghệ, hạt lanh và trái bơ cũng có khả năng giảm LDL, chống viêm và bảo vệ tim mạch. Thêm trà xanh buổi sáng hoặc bột nghệ vào món ăn hàng ngày là cách đơn giản để hỗ trợ mỡ máu. Ảnh minh họa
Kết hợp những thực phẩm này với chế độ ăn cân bằng, hạn chế chất béo bão hòa, đường và tập thể dục đều đặn sẽ giúp kiểm soát mỡ máu hiệu quả. Người đang dùng thuốc điều trị rối loạn mỡ máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn. Ảnh minh họa
