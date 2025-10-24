Hà Nội

5 nhóm người tuyệt đối không nên ăn măng tươi, kẻo 'rước họa vào thân'

Sống Khỏe

5 nhóm người tuyệt đối không nên ăn măng tươi, kẻo 'rước họa vào thân'

Măng tươi giàu dinh dưỡng nhưng chứa độc tố tự nhiên, nếu ăn sai cách hoặc với người mắc bệnh nền có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Măng là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Dưới góc nhìn dinh dưỡng, măng tươi có giá trị cao nhờ chứa nhiều chất xơ, đồng, vitamin B6, E và các khoáng chất có lợi cho cơ thể. Ảnh minh hoạ
Trong 155g măng có khoảng 64 calo, 2,5g đạm, 4,5g chất béo, 5g carb cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Nhờ đó, măng mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ giảm cân, điều hòa cholesterol, tăng cường miễn dịch và cải thiện hệ tiêu hóa. Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, măng tươi cũng tiềm ẩn độc tố acid cyanhydric (HCN) – một hợp chất có thể gây hại nếu chế biến hoặc sử dụng không đúng cách. Khi vào cơ thể, HCN có thể gây buồn nôn, đau đầu, thậm chí ngộ độc nặng. Đặc biệt, với một số nhóm người, việc ăn măng tươi không chỉ làm giảm tác dụng của thuốc đang sử dụng mà còn khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Ảnh minh hoạ
Người bị đau dạ dày là đối tượng đầu tiên cần tránh xa món ăn này. Trong 1kg măng có thể chứa tới 230mg acid cyanhydric. Khi vào dạ dày, chất này kích thích tiết dịch vị, khiến các vết loét thêm đau rát và khó lành. Dù đã luộc kỹ, lượng độc tố còn sót lại vẫn có thể gây đầy hơi, khó tiêu hoặc làm bệnh tái phát. Ảnh minh hoạ
Những người đang mắc bệnh thận, đặc biệt là suy thận hoặc sỏi thận, cũng không nên ăn măng. Loại thực phẩm này chứa nhiều canxi và axit oxalic – hai chất khi kết hợp sẽ tạo thành tinh thể sỏi. Với người bệnh thận mãn tính, việc ăn măng thường xuyên có thể khiến chức năng lọc của thận suy giảm nhanh hơn, làm bệnh tiến triển nặng hơn. Ảnh minh hoạ
Phụ nữ mang thai cũng là nhóm cần đặc biệt cẩn trọng. Trong măng có chứa glucozit, khi đi vào dạ dày sẽ bị thủy phân thành acid xyanhydric. Chất này có thể gây nôn, chóng mặt, thậm chí ngộ độc nếu măng chưa được chế biến kỹ. Với thai phụ, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mà còn tác động xấu tới thai nhi. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp bà bầu phải nhập viện sau khi ăn măng tươi luộc chưa kỹ, với biểu hiện choáng váng, buồn nôn và đau bụng dữ dội. Ảnh minh hoạ
Bên cạnh đó, những người đang phải sử dụng thuốc aspirin hoặc thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) cũng được khuyến cáo không nên ăn măng. Do có vị chua nhẹ và đặc tính kích thích tiêu hóa, măng có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây kích ứng và tăng nguy cơ viêm loét, nhất là khi kết hợp với các loại thuốc nói trên. Ảnh minh hoạ
Người mắc bệnh gout cũng cần tránh xa món ăn này. Măng chứa một lượng nhất định purin – hợp chất khi chuyển hóa trong cơ thể sẽ tạo ra acid uric. Ở người bệnh gout, lượng acid uric trong máu vốn đã cao, việc ăn măng có thể khiến tình trạng viêm khớp, sưng đau tái phát mạnh hơn. Do đó, những món như măng hầm giò, măng muối hay măng xào nhiều đạm đều không phù hợp. Ảnh minh hoạ
Dù không nên loại bỏ hoàn toàn măng khỏi khẩu phần ăn, người khỏe mạnh vẫn cần lưu ý cách chế biến để đảm bảo an toàn. Măng tuyệt đối không nên ăn sống mà phải luộc kỹ ít nhất hai đến ba lần, mỗi lần thay nước mới để loại bỏ tối đa độc tố. Ảnh minh hoạ
Không nên ăn quá nhiều, chỉ dùng khoảng một đến hai lần mỗi tuần, mỗi lần không quá 100g măng tươi. Ngoài ra, nên tránh kết hợp măng với các món chứa nhiều đạm như thịt đỏ hoặc nội tạng vì dễ gây đầy bụng và khó tiêu. Ảnh minh hoạ
