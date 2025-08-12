Hà Nội

Đời sống

5 loại rau củ mùa hè phơi khô, biến hóa món ngon cả năm không chán

Mùa hè rực nắng, phơi khô 5 loại rau củ giúp bảo quản lâu, món ăn đậm đà hơn tươi, dùng quanh năm mà vẫn giữ trọn hương vị ngon tuyệt.

Vân Giang

Mùa hè với nắng nóng rực rỡ không chỉ là thời điểm các loại rau củ tươi ngon đua nhau mọc đầy chợ mà còn là dịp lý tưởng để bạn “tích trữ” nguồn nguyên liệu quý giá cho cả năm.

Thay vì để rau củ tươi nhanh hỏng, nhiều người đã tận dụng ánh nắng chói chang để phơi khô, giữ trọn hương vị và tăng thêm độ đậm đà cho món ăn. Điều thú vị là, rau củ phơi khô không chỉ giúp bảo quản lâu mà còn tạo ra những trải nghiệm ẩm thực mới lạ, hấp dẫn bất ngờ.

Khoai tây khô – nguyên liệu lý tưởng cho món hầm

Chọn củ khoai to, nhiều bột, gọt vỏ, thái lát hoặc sợi dày vừa phải. Rửa sạch tinh bột rồi phơi dưới nắng 2-3 ngày đến khi cứng, vàng nhạt.

93d688f69e8516db4f94.jpg
Ảnh Sohu

Khoai tây khô có thể bảo quản đến 1 năm. Khi dùng, ngâm mềm rồi xào, chiên hoặc hầm với xương heo, khoai sẽ mềm dẻo, thấm đậm vị nước dùng, thơm ngon vượt trội khoai tươi.

Mướp đắng khô – mất vị đắng, giữ hương thơm thanh mát

Chọn mướp đắng tươi, bổ đôi, nạo bỏ hạt và cùi trắng để giảm vị đắng. Thái lát mỏng, chần nước sôi pha muối, sau đó rửa sạch, vắt ráo và phơi khô đến giòn xanh vàng. Mướp đắng khô có thể ngâm mềm, xào thịt, nấu canh hoặc pha nước uống thanh nhiệt, giúp giải độc cơ thể.

Cà tím khô – nhăn nheo mà mềm ngon bất ngờ

Chọn cà tím non, cắt dải bằng ngón tay, rắc muối, ướp 15-20 phút rồi vắt ráo nước giúp cà không thâm. Phơi dưới nắng cho đến khi khô cứng, sẫm màu.

c3f70c036b7fe321ba6e.jpg
Ảnh Depositphotos

Cà tím khô ngâm mềm dùng để xào hoặc kho với thịt, hút nước dùng cực tốt, món ăn đậm đà và hấp dẫn hơn hẳn cà tím tươi.

Đậu đũa khô – dai giòn, thơm ngon đậm đà

Chọn đậu đũa non, bỏ cuống, chần nhanh với nước sôi pha muối và dầu ăn để giữ màu xanh. Vớt ra ngâm nước lạnh rồi phơi khô đến khi cứng, dễ gãy. Đậu đũa khô thích hợp cho món hầm thịt, thấm đẫm vị ngọt, dai giòn và thơm hơn đậu tươi, khiến bữa ăn thêm hấp dẫn.

Dưa chuột khô – giòn tan, hương vị đặc biệt

Chọn dưa chuột hơi già, rửa sạch, cắt lát dày hoặc sợi, rắc muối, ướp nửa tiếng rồi vắt ráo. Phơi nắng đến khi dưa khô giòn, chuyển màu vàng. Dưa chuột khô ngâm mềm có thể xào với thịt, trứng hoặc làm món trộn, mang đến vị giòn sảng khoái và hương thơm khác biệt so với dưa tươi.

