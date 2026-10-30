5 cài đặt Zalo nên tắt ngay để tránh người lạ làm phiền

Với 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng tính đến quý II/2026, Zalo là một trong những nền tảng liên lạc phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ phổ biến cũng khiến tài khoản người dùng có nguy cơ bị người lạ tìm kiếm, gửi lời mời kết bạn hoặc tiếp cận với mục đích quảng cáo, lừa đảo. Ngoài số điện thoại, ứng dụng còn có nhiều nguồn tìm kiếm khác mà không phải ai cũng chú ý đến.

Người dùng nên kiểm tra mục Quản lý nguồn tìm kiếm và kết bạn để hạn chế người lạ tìm thấy tài khoản Zalo.

Để kiểm soát những nguồn này, người dùng mở Zalo, vào tab Cá nhân, nhấn biểu tượng bánh răng để truy cập Cài đặt, chọn Quyền riêng tư, sau đó vào Quản lý nguồn tìm kiếm và kết bạn. Tại đây, có năm tùy chọn cần kiểm tra. Đầu tiên là Cho phép người lạ tìm thấy và kết bạn qua số điện thoại. Khi tắt, người khác sẽ khó tìm tài khoản thông qua số điện thoại. Tiếp theo là Mã QR của tôi, giúp hạn chế việc người có mã QR gửi lời mời kết bạn. Người dùng cũng có thể tắt Nhóm chung để giảm nguy cơ bị thành viên lạ trong các nhóm tiếp cận.

Hai tùy chọn còn lại là Danh thiếp Zalo và gợi ý Có thể bạn quen. Danh thiếp cho phép người khác chia sẻ tài khoản của bạn qua tin nhắn, trong khi tính năng gợi ý có thể đưa tài khoản đến những người có mối liên hệ nhất định thông qua danh bạ, bạn chung hoặc nhóm chung. Tắt cả hai giúp thu hẹp thêm các con đường để người chưa quen tìm thấy tài khoản. Các tùy chọn này tập trung trong cùng một mục, giúp người dùng kiểm tra và điều chỉnh nhanh chóng.

Tắt các nguồn tìm kiếm kết hợp giới hạn quyền nhắn tin, gọi điện giúp giảm nguy cơ bị làm phiền trên Zalo.

Ngoài năm thiết lập trên, người dùng nên vào lại phần Quyền riêng tư để chuyển quyền Cho phép nhắn tin và Cho phép gọi điện từ “Mọi người” sang “Bạn bè”, nếu phiên bản ứng dụng có các lựa chọn tương ứng. Mục hiển thị ngày sinh cũng nên được cân nhắc chuyển sang “Không hiện” nhằm hạn chế lộ thông tin cá nhân. Ngày sinh có thể bị lợi dụng trong các kịch bản giả danh hoặc thu thập thông tin để phục vụ hành vi lừa đảo.

Cần lưu ý, việc tắt các nguồn tìm kiếm không đồng nghĩa với chặn hoàn toàn mọi hình thức làm phiền. Những người đã là bạn bè vẫn có thể liên lạc theo các quyền hiện có, còn người lạ vẫn có thể tiếp cận bằng những cách khác nếu có thông tin tài khoản. Theo nội dung hướng dẫn, các tùy chọn tìm kiếm áp dụng chung, chưa cho phép chặn riêng từng người. Với người lớn tuổi hoặc ít am hiểu công nghệ, gia đình nên hỗ trợ kiểm tra cài đặt Zalo định kỳ, đồng thời nhắc họ không cung cấp mã OTP, thông tin ngân hàng hay làm theo yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản đáng ngờ.