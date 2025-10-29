Hà Nội

Thời điểm vàng uống matcha latte giúp đốt calo, không sợ tăng cân

Thời điểm vàng uống matcha latte giúp đốt calo, không sợ tăng cân

Uống matcha latte đúng thời điểm không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn hỗ trợ đốt cháy năng lượng, hạn chế tích mỡ và duy trì vóc dáng hiệu quả.

Vân Giang (Tổng hợp)
Matcha latte – thức uống từ bột trà xanh Nhật Bản kết hợp với sữa – đang trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều người bởi hương vị thơm ngon, giàu chất chống oxy hóa và mang lại cảm giác thư giãn. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại uống matcha latte sẽ làm tăng cân vì chứa đường và sữa. Thực tế, uống matcha latte đúng thời điểm có thể giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả, hạn chế tích mỡ và duy trì vóc dáng. Ảnh minh họa
Matcha chứa hàm lượng cao catechin – một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường chuyển hóa năng lượng và đốt cháy chất béo. Ảnh minh họa
Ngoài ra, caffeine tự nhiên trong matcha còn giúp tinh thần tỉnh táo và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Khi kết hợp với sữa hoặc sữa thực vật, matcha latte trở thành thức uống vừa bổ dưỡng vừa giúp cơ thể duy trì năng lượng suốt buổi sáng. Ảnh minh họa
Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo: thời điểm vàng để uống matcha latte là vào buổi sáng, khoảng từ 7–10 giờ. Khi uống vào lúc này, cơ thể đang cần năng lượng để bắt đầu ngày mới, và caffeine cùng catechin trong matcha sẽ hỗ trợ đốt cháy calo hiệu quả. Ảnh minh họa
Ngược lại, uống matcha latte vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, đồng thời các chất trong sữa và đường nếu tiêu thụ quá muộn sẽ dễ tích tụ mỡ thừa. Nếu muốn thưởng thức matcha latte buổi chiều, nên chọn loại không đường hoặc dùng sữa ít béo, hạn chế uống sau 16 giờ. Ảnh minh họa
Để thưởng thức matcha latte mà vẫn giữ được vóc dáng, bạn nên chú ý một vài điểm nhỏ. Trước hết, hãy hạn chế đường và xi-rô, vì đây là nguyên nhân chính làm tăng lượng calo và gây tích mỡ. Thay vì dùng đường tinh luyện, có thể chọn mật ong hoặc siro tự nhiên với lượng vừa phải để giữ vị ngọt nhẹ nhàng mà không ảnh hưởng đến cân nặng. Ảnh minh họa
Tiếp đó, nên chọn sữa ít béo hoặc sữa thực vật như sữa hạnh nhân, sữa yến mạch hoặc sữa tách béo. Những loại sữa này giúp giảm calo đáng kể nhưng vẫn giữ được hương vị thơm béo đặc trưng của matcha latte. Ảnh minh họa
Không nên lạm dụng. Một ly matcha latte mỗi ngày là đủ để cơ thể hấp thụ các chất chống oxy hóa và tận dụng khả năng hỗ trợ đốt năng lượng của matcha. Uống quá nhiều có thể khiến lượng calo nạp vào vượt mức, dẫn đến tăng cân ngoài ý muốn. Ảnh minh họa
