5 ngày tới, 3 con giáp hái lộc bốn phương, phúc phần no đủ

Giải mã

5 ngày tới, 3 con giáp hái lộc bốn phương, phúc phần no đủ

Khi cát tinh hội tụ, vận trình của một số con giáp bất ngờ bật sáng mạnh mẽ, tiền bạc – may mắn – phúc phần cùng lúc gõ cửa.

Theo Phụ nữ và Sức khỏe
1. Tuổi Mùi – Lộc đến từ sự kiên trì, tiền về từ nhiều nguồn: Trong khoảng 20/1 – 25/1, tuổi Mùi là con giáp được đánh giá cao nhất về độ ổn định và bền vững tài chính. Sau thời gian dài âm thầm nỗ lực, chịu khó tích lũy kinh nghiệm, tuổi Mùi bước vào giai đoạn thu hoạch xứng đáng.
Tài lộc khởi sắc rõ rệt: Giai đoạn này, vận tiền bạc của tuổi Mùi mở ra theo chiều hướng tăng dần, không ồ ạt nhưng đều đặn. Những khoản tưởng như nhỏ lẻ trước đây nay bắt đầu cộng dồn, giúp tuổi Mùi cảm nhận rõ ràng sự cải thiện trong thu nhập.
Người làm công ăn lương dễ có thưởng, phụ cấp, hoa hồng; Người kinh doanh nhỏ buôn bán lẻ đắt khách hơn thường lệ; Người làm nghề tự do có thêm việc ngoài, hợp đồng phát sinh; Điểm đặc biệt là tiền đến không áp lực, không phải đánh đổi sức khỏe hay tinh thần; Quý nhân âm thầm trợ lực.
Trong 6 ngày này, tuổi Mùi còn được quý nhân phù trợ, có thể là người lớn tuổi, khách hàng cũ hoặc mối quan hệ từng giúp đỡ trước đây nay quay lại. Nhờ vậy, nhiều việc tưởng khó lại trôi chảy bất ngờ.
Lời khuyên cho tuổi Mùi: Không nên chi tiêu bốc đồng; Tránh cho vay mượn tiền bạc trong thời gian này; Tập trung làm tốt việc đang có sẽ sinh thêm lộc mới; Tuổi Mùi càng điềm đạm, càng dễ giữ được phúc phần dài lâu.
2. Tuổi Dậu – Lộc bất ngờ gõ cửa, tiền về ngoài dự tính: Nếu tuổi Mùi là con giáp “giàu chậm mà chắc” thì tuổi Dậu trong giai đoạn 20/1 – 25/1 lại thuộc nhóm gặp vận may bất ngờ. Tử vi cho thấy, tuổi Dậu có dấu hiệu được Trời cho lộc, tiền đến không báo trước.
Trong những ngày này, tuổi Dậu dễ: Nhận tiền thưởng đột xuất; Có người trả nợ cũ; Được giới thiệu cơ hội kiếm tiền mới; Buôn bán gặp khách “chịu chi”, mua nhanh chốt gọn; Đặc biệt, người tuổi Dậu làm các lĩnh vực như dịch vụ, kinh doanh, môi giới, bán hàng, online sẽ cảm nhận rõ nhất sự hanh thông tiền bạc.
Tinh thần nhẹ nhõm, làm gì cũng thuận: Không chỉ tiền bạc, vận khí chung của tuổi Dậu trong giai đoạn này cũng sáng rõ. Đầu óc minh mẫn, nói năng có duyên, dễ tạo thiện cảm nên việc thương lượng, chốt việc diễn ra suôn sẻ.
Lời khuyên cho tuổi Dậu: Nên nắm bắt nhanh cơ hội đến trong giai đoạn này; Không nên quá đa nghi, tự làm lỡ vận may; Tránh khoe khoang tiền bạc để giữ lộc; Tuổi Dậu càng khiêm nhường, vận lộc càng bền.
3. Tuổi Ngọ – Phúc khí dày, tiền tài tự tìm đến: Từ 20/1 đến 25/1 là khoảng thời gian vượng phúc – vượng lộc hiếm có của tuổi Ngọ. Đây là con giáp vốn mang mệnh phúc hậu, càng về cuối tháng càng dễ được hưởng thành quả từ nhân duyên tốt.
Tiền đến nhờ phúc phần tích lũy. Tuổi Ngọ không cần quá bon chen trong giai đoạn này. Tiền bạc đến với họ theo cách rất nhẹ nhàng: Công việc tiến triển thuận lợi; Được người khác giới thiệu việc làm, mối hàng; Có thêm thu nhập từ việc tưởng như phụ; Gia đình, người thân hỗ trợ về tài chính hoặc tinh thần.
Gia đạo yên ổn, tinh thần an vui: Điểm đáng quý nhất của tuổi Ngọ trong giai đoạn này là tâm an. Gia đình hòa thuận, ít chuyện phiền lòng, từ đó giúp vận khí chung ngày càng tốt, tài lộc theo đó mà tăng.
Lời khuyên cho tuổi Ngọ: Tuổi Ngọ càng sống chậm, càng dễ giữ được phúc lớn – lộc dày. (*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm theo tử vi – phong thủy phương Đông).
Theo Phụ nữ và Sức khỏe
