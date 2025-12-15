Hà Nội

22 cá thể vịt đi lạc vào resort 5 sao được gắn mã định danh

Đàn vịt gồm 22 con đi lạc tới resort 5 sao ở Nha Trang trong mùa mưa lũ đã được gắn mã định danh riêng cho từng cá thể.

Tâm Anh (TH)

Tính đến thời điểm hiện tại, khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ghi nhận có 22 con vịt xuất hiện trong khuôn viên resort, nhiều hơn 5 con so với thời điểm ban đầu. Một số con từng đi lạc quanh các khu vực khác nhau trong resort đã được phát hiện và đưa về khu vực sở thú của đơn vị để thuận tiện cho việc chăm sóc

Mỗi cá thể trong đàn vịt đều có đặc điểm nhận diện riêng như màu sắc, tính cách. Đặc biệt, toàn bộ đàn vịt đều được gắn vòng định danh ở chân, kèm mã số cá nhân chứa thông tin về tên gọi và tình trạng sức khỏe.

vittt.jpg
Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Nha Trang, hệ thống hồ sơ của đàn vịt được quản lý riêng từng cá thể theo quy trình của sở thú, đảm bảo không nhầm lẫn. Nhờ vậy, đàn vịt có thể tự do di chuyển khắp nơi trong khuôn viên resort trong khi vẫn được kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, từ ngày 25/11, đàn vịt gồm 17 con xuất hiện trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng thu hút sự quan tâm của công chúng. Hình ảnh đàn vịt được người dân chia sẻ trên mạng xã hội với chú thích "vịt đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao".

Các bác sĩ thú y tiến hành giám sát từng con vịt theo đúng quy trình chuyên môn. Hiện đàn vịt ăn uống bình thường, sức khỏe ổn định và chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Theo kế hoạch, đàn vịt sẽ được cách ly và theo dõi đặc biệt trong 15 ngày theo quy trình kiểm dịch thú y. Nếu không phát sinh vấn đề nào về sức khỏe thì chúng sẽ được đưa ra khu vực tham quan để hòa nhập với các loài động vật khác trong vườn thú của khu nghỉ dưỡng.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
