10 năm mờ mắt kéo dài không phát hiện nguyên nhân từ hệ thần kinh

Ngày 4/12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lần đầu tiên tại Việt Nam các bác sĩ tại bệnh viện đã ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh hiện đại 4K – ICG lấy thành công khối u tuyến yên khổng lồ cho người bệnh 77 tuổi.

10 năm thị lực suy giảm vì u tuyến yên khổng lồ mà không tìm ra bệnh

Đó là trường hợp của nam bệnh nhân N.T.P ( 57 tuổi, ngụ Khánh Hòa), bị u tuyến yên khổng lồ và thị lực suy giảm nghiêm trọng. Chia sẻ cùng bác sĩ điều trị, bệnh nhân cho biết, đã đi khám và điều trị nhiều nơi suốt 10 năm vì mờ mắt kéo dài nhưng không phát hiện được nguyên nhân từ hệ thần kinh.

Đến ngày 10/11, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đau, nhức đầu nhiều, suy tuyến yên và thị lực rất yếu, chỉ còn phân biệt được bóng bàn tay.

Khối u tuyến yên khổng lồ trên màn hình tăng sáng - Ảnh BVCC

Tại khoa Ngoại thần kinh, kết quả chụp MRI ghi nhận người bệnh có u tuyến yên kích thước 56 mm – thuộc nhóm u tuyến yên khổng lồ (chỉ chiếm 10% trong tổng số các u tuyến yên), xâm lấn xoang bướm, xoang hang, chèn ép giao thoa thị giác và hai động mạch cảnh trong.

Đây là một dạng bệnh lý rất phức tạp, có nguy cơ tổn thương nhiều cấu trúc mạch máu – thần kinh quan trọng và tỷ lệ lấy trọn u theo báo cáo y văn ghi nhận tại các trung tâm lớn trên thế giới chỉ chiếm từ 3 – 40%.

Kỹ thuật hiện đại lấy chọn khối u, bảo tồn các cơ quan lân cận

Trước tình trạng đó, ê-kíp điều trị đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi qua đường mũi – xoang bướm, vốn là kỹ thuật thường quy tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt trong trường hợp này là ê-kíp đã sử dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K – ICG, 1 công nghệ hiện đại được Bệnh viện Chợ Rẫy - cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam, đưa vào ứng dụng từ giữa năm 2025.

Hệ thống nội soi được trang bị các chức năng chuyên biệt cho phẫu thuật ngoại thần kinh, với thiết kế ống soi nhỏ gọn, chiều dài rút ngắn, chủ yếu sử dụng ống cứng và góc nhìn của scope đa dạng: 0 độ; 30 độ….

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Phân tích về các ưu điểm khi áp dụng hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K - ICG trong điều trị các bệnh lý, TS.BS Trần Thiện Khiêm, khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy – là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết: “Với trường hợp u khổng lồ như bệnh nhân này, yêu cầu quan trọng nhất là lấy được tối đa khối u nhưng vẫn bảo tồn cuống tuyến yên, tuyến yên lành và hệ thống mạch máu – thần kinh lân cận, đặc biệt là hai động mạch cảnh trong.

Với hệ thống mới, khi tiêm thuốc huỳnh quang ICG, mạch máu và các cấu trúc quan trọng sẽ hiện rõ trên màn hình 4K, giúp phẫu thuật viên thuận lợi hơn trong từng thao tác. Nhờ vậy, ê-kíp đã lấy được gần như toàn bộ khối u, gia tăng hiệu quả của phẫu thuật, từ đó nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, có thể tự ăn uống, sinh hoạt, chức năng tuyến yên ổn định, thị lực cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện.

Thành công hồi phục sức khỏe sau hơn 10 năm sống chung với bệnh, bệnh nhân N.T.P không khỏi vui mừng chia sẻ: “Trước đây, tôi thường xuyên đau đầu, nôn ói, mờ mắt nhưng chỉ nghĩ là bị thiếu máu não. Gần đây triệu chứng nặng dần, mất ngủ, tê tay chân và có lúc đang đi thì mắt bị mờ hẳn.

Khi được phát hiện có khối u lớn trong đầu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công, tôi mừng lắm. Ê-kíp bác sĩ và điều dưỡng của khoa đều rất tận tâm, hết lòng vì bệnh nhân. Tôi biết ơn và cảm ơn rất nhiều!”.

Nói về sự phức tạp trong việc điều trị các dạng bệnh lý này, TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh, u tuyến yên khổng lồ và các bệnh lý u sàn sọ phức tạp luôn là thách thức lớn trong chuyên ngành phẫu thuật thần kinh.

Các khối u thường xâm lấn sâu, liên quan chặt chẽ đến nhiều cấu trúc mạch máu – thần kinh quan trọng như giao thoa thị giác, xoang hang và động mạch cảnh trong. Với các phương tiện trước đây, việc vừa lấy được tối đa khối u, vừa bảo tồn các cấu trúc này đòi hỏi kỹ thuật cao và tiềm ẩn không ít nguy cơ biến chứng.

Chính vì vậy, khi đưa vào sử dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K – ICG, khả năng quan sát trong phẫu trường đã có những thay đổi rõ rệt. Phẫu thuật viên có thể phân biệt ranh giới mô u – mô lành, cuống tuyến yên và mạch máu một cách sắc nét và khách quan hơn.

“Từ khi chính thức đưa vào hoạt động, Khoa đã áp dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K - ICG và điều trị thành công cho hơn 30 ca bệnh phức tạp về u tuyến yên khổng lồ, u sọ hầu, u màng não vùng sàn sọ, u sụn xương vùng dốc nền … giúp tăng tính an toàn và hiệu quả của phẫu thuật từ đó nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân và kết quả phục hồi sau phẫu thuật của người bệnh được cải thiện rõ rệt”, TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo nhấn mạnh.

Bệnh nhân bình phục sau phẫu thuật bắt tay cảm ơn bác sĩ - Ảnh BVCC