10 loại rau giàu canxi, cắm xuống đất lên vù vù

Nếu không có nhiều thời gian chăm sóc, hãy chọn những loại rau dễ trồng, cực kỳ tiện lợi, tiết kiệm và an toàn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Rau ngót chứa khoảng 170mg canxi/100g, rất tốt cho trẻ em và người cao tuổi. Chỉ cần cắt cành già, cắm xuống đất ẩm, tưới đều, cây bén rễ nhanh và cho thu hoạch nhiều đợt. Ảnh: Hatgiongcaytrong
Rau dền không chỉ giàu sắt mà còn bổ sung lượng canxi đáng kể. Có thể gieo hạt trực tiếp vào chậu có đất tơi xốp, thoát nước tốt, cây phát triển rất nhanh. Ảnh: Bachhoaxanh
Rau mồng tơi chứa 176mg canxi/100g, cùng với lượng chất xơ và chất nhầy giúp nhuận tràng, giảm táo bón. Mồng tơi dễ trồng bằng hạt, thích hợp trong chậu có đất tơi xốp. Ảnh: Facebook
Rau đay rất dễ trồng, chỉ cần gieo hạt xuống đất ẩm, ánh sáng đầy đủ là phát triển mạnh. Ảnh: Facebook
Rau diếp cá chứa nhiều chất xơ, canxi. Chỉ cần vài nhánh cắm xuống đất, diếp cá mọc lan thành bụi lớn. Ảnh: Bachhoaxanh
Húng quế giàu canxi, vitamin A, C. Cắm cành húng quế xuống đất ẩm, chỉ sau 5-7 ngày cây ra rễ, cho lá xanh liên tục. Ảnh: Internet
Cắm từng nhánh rau má xuống đất, cây sẽ bò ra nhanh, thu hoạch quanh năm. Ảnh: Bachhoaxanh
Húng bạc hà giàu canxi, hương vị mát lành. Cắm cành húng bạc hà xuống đất, tưới ẩm, chỉ sau vài ngày là có luống rau xanh tươi. Ảnh: Internet
Cải bắp có hàm lượng canxi gấp 5 lần dưa chuột. Bắp cải có thể trồng từ cây con hoặc hạt, yêu cầu đất tơi, đủ nắng và nước tốt. Ảnh: Eco Việt Nam
Cải thìa cung cấp khoảng 105mg canxi/100g. Chỉ cần gieo hạt cải trong chậu nhỏ, tưới nước đều, tránh nắng gắt là có thể thu hoạch sau 30 - 40 ngày. Ảnh: Internet
