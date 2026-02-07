"1 mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Quán triệt chuyên đề về nội dung chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định một mục tiêu' xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Sáng 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quán triệt chuyên đề về nội dung chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề về nội dung chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đột phá trong tổ chức thực hiện gắn với phân cấp, phân quyền, phân công, phân bổ nguồn lực

Thủ tướng nêu rõ, Chương trình hành động có ý nghĩa quan trọng, là cách làm đổi mới, vừa mang tính chiến lược, tổng thể, vừa mang tính cụ thể, sát thực tiễn, tiết kiệm thời gian, khả thi, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả đối với mọi lĩnh vực để Nhân dân nhanh chóng được thụ hưởng thành quả của Đại hội XIV.

Chương trình hành động đã lượng hóa, cụ thể hoá và thể hiện sinh động, rõ ràng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể; gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược, đặc biệt 03 phụ lục là điểm nhấn, thể hiện rõ các chỉ tiêu chủ yếu của cả nước (30 chỉ tiêu), các ngành, lĩnh vực, địa phương (38 chỉ tiêu) và 272 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, chiến lược giai đoạn 2026-2030, mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" (như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, nhà máy điện hạt nhân, sân bay, bến cảng lớn, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhà máy sản xuất chip, hạ tầng văn hóa – xã hội…).

Chương trình hành động thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mọi hoạt động đều hướng đến Nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Phương châm thực hiện nhiệm vụ, công việc là chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", chuyển từ "nhận thức" thành "hành động", khắc phục triệt để tình trạng "nói nhiều, làm ít", "nói hay, làm dở", "nói không đi đôi với làm"; góp phần từng bước chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời Nhân dân, xa rời thực tiễn.

Chương trình hành động nhấn mạnh sự đột phá trong tổ chức thực hiện gắn với phân cấp, phân quyền, phân công, phân bổ nguồn lực và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả. Thông qua việc xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả", yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan liên quan phải tập trung thực hiện từng nhiệm vụ, bảo đảm thời gian, kết quả cụ thể. Phải bám sát tình hình thực tiễn, vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện; đồng thời phải xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, bảo đảm số hoá theo "thời gian thực".

Trình bày 12 nội dung cốt lõi của Chương trình hành động, Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thể chế được xác định rõ là "đột phá của đột phá", đi trước, mở đường, chuyển đổi trạng thái từ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển và thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ tài chính, tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, công nghệ mới...

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực mới nổi (chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo...), các lĩnh vực dịch vụ có lợi thế cạnh tranh (du lịch, tài chính, ngân hàng, y tế, logistics...)

Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa, con người Việt Nam, phát huy giá trị văn hóa, tinh thần theo nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng. Thực hiện hiệu quả Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa...

Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Tập trung xây dựng nền giáo dục quốc dân theo hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế". Tăng cường dạy và học ngoại ngữ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đẩy mạnh các phương thức giáo dục tích hợp (STEM, STEAM), nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng số, năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) và đào tạo công dân toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý 6 nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược

Cùng với 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Chương trình hành động xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Với tinh thần "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh", tập trung xây dựng, triển khai chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới; xây dựng nền tảng pháp lý mở, công khai, minh bạch; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 3 cấp; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối trong nước, quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, nền tảng và góp phần tăng năng suất lao động xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý 6 nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh sự chủ động, tích cực, linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Tinh thần đặt ra là "vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động, tích cực sửa đổi có hiệu quả" theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh chưa có quy định, hoặc có quy định nhưng thực tế đã vượt qua so với quy định.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, theo Thủ tướng các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp; xây dựng cơ chế, chính sách đột phá khơi thông, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ. Khuyến khích các hình thức hợp tác công tư, nhất là "lãnh đạo công - quản trị tư", "đầu tư công - quản lý tư", "đầu tư tư - sử dụng công"…

Tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống hành chính nhà nước và khu vực tư nhân. Rà soát, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội thu hút nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Về nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ., Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung"; phát triển mạnh Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số, công dân số…

Với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp", "tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ và sự quyết đoán đúng lúc", Thủ tướng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động với phương châm: "1 mục tiêu", "2 bảo đảm", "3 có", "4 không", "5 hóa" và "6 rõ".

"1 mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

"2 bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

"3 có" trong đóng góp nguồn lực: có sự đóng góp của Nhà nước, của doanh nghiệp, của Nhân dân.

"4 không" để chống lãng phí thời gian: không lãng phí một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm.

"5 hóa" cho phát triển: xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa trong quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa các chủ thể liên quan.

"6 rõ" trong phân công nhiệm vụ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.