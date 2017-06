Subaru Crosstrek “đấu” Mazda CX-5 với giá chỉ 515 triệu

Là phiên bản crossover của dòng hatchback hạng C Impreza, Subaru Crosstrek 2018 đã vừa chính thức được Subaru giới thiệu tại triển lãm New York vào tháng 4 vừa qua. Thế hệ Crosstrek mới nhất đã được lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng XV Concept xuất hiện cách đây tròn 1 năm tại Geneva Motor Show. So với thế hệ trước, Crosstrek mới trông trẻ trung và hiện đại hơn. "Phom" tổng thể của xe vẫn khá gần so với thế hệ cũ, nhưng những đường nét trên uyển chuyển cùng những điểm nhấn như cặp đèn pha kèm đèn LED ban ngày khiến chiếc xe trở nên hấp dẫn và hiện đại hơn. Do được phát triển dựa trên Impreza nên về cơ bản, Crosstrek sở hữu thân xe giống mẫu hatchback 5 cửa nhà Subaru. Để biến chiếc xe thành crossover, hãng đã nâng cao hệ thống treo và ốp xung quanh thân của Crosstrek những tấm nẹp nhựa đen khỏe khoắn hơn. So với Impreza, Crosstrek mới cũng có bộ mâm 18 inch thiết kế 5 cánh chữ Y khác biệt Nằm bên dưới lớp vỏ mới, Crosstrek cũng sử dụng nền tảng khung sàn toàn cầu mới của Subaru. Với chassis này, thân xe và khung sàn của Crosstrek phiên bản 2018 đã có độ cứng và độ chống xoắn lớn hơn từ 70-100% so với thế hệ trước. Để đem tới cảm giác lái tốt hơn, Subaru cũng đã thay đổi hệ thống treo và tỉ số truyền của hệ thống lái. So với phiên bản cũ, Crosstrek thế hệ mới có nội thất được thiết kế với vẻ cao cấp hơn nhờ có các chi tiết đẹp mắt cùng hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch trên bảng điều khiển trung tâm. Cũng giống như chiếc Levorg, phía trên bảng táp-lô là một màn hình hiển thị đa thông tin nhỏ khác. Phiên bản cao cấp Limited của xe đi kèm dự đoán sẽ có khá nhiều option cao cấp: hệ thống điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí Starlink với màn hình cảm ứng 8 inch, khởi động không cần chìa, dàn âm thanh Harman/Kardon, hệ thống định vị GPS TomTom... Bên trong cabin, không gian dành cho người ngồi sau và thể tích khoang hành lý cũng sẽ lớn hơn một chút so với Crosstrek cũ. Trên Crosstrek 2018, Subaru vẫn tiếp tục sử dụng động cơ 2.0l Boxer nạp khí tự nhiên 4 xi-lanh của thế hệ trước, nhưng có tới 80% các chi tiết được cải tiến lại để đem tới công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Xe sẽ được bán với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp Lineatronic với chế độ sang số bằng tay có 7 cấp số ảo. Hệ thống lái của Crosstrek thế hệ mới đã được Subaru tích hợp thêm chế độ phân bổ mô-men xoắn chủ động. Chế độ này sẽ kiểm soát động cơ, hệ dẫn động 4 bánh và phanh để hỗ trợ người lái kiểm soát chiếc xe khi phát hiện ra hiện tượng trượt bánh. Về các trang bị an toàn, gói các hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight Ver.3 của Subaru gồm các tính năng như phanh khẩn cấp tránh va chạm, cảnh báo chuyển làn, đèn pha tự động bật và điều chỉnh góc chiếu, hỗ trợ lùi, và giữ ga tự động thông minh sẽ được trang bị sẵn trên Crosstrek 2018. Tại thị trường Mỹ, Subaru Crosstrek thế hệ mới sẽ có tổng cộng 3 bản là 2.0i Base, Premium và Limited với giá bán khởi điểm lần lượt là 22.710 USD (tương đương 515,2 triệu đồng), 23.510 USD (533 triệu đồng) và 27.210 USD (617 triệu).

Là phiên bản crossover của dòng hatchback hạng C Impreza, Subaru Crosstrek 2018 đã vừa chính thức được Subaru giới thiệu tại triển lãm New York vào tháng 4 vừa qua. Thế hệ Crosstrek mới nhất đã được lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng XV Concept xuất hiện cách đây tròn 1 năm tại Geneva Motor Show. So với thế hệ trước, Crosstrek mới trông trẻ trung và hiện đại hơn. "Phom" tổng thể của xe vẫn khá gần so với thế hệ cũ, nhưng những đường nét trên uyển chuyển cùng những điểm nhấn như cặp đèn pha kèm đèn LED ban ngày khiến chiếc xe trở nên hấp dẫn và hiện đại hơn. Do được phát triển dựa trên Impreza nên về cơ bản, Crosstrek sở hữu thân xe giống mẫu hatchback 5 cửa nhà Subaru. Để biến chiếc xe thành crossover, hãng đã nâng cao hệ thống treo và ốp xung quanh thân của Crosstrek những tấm nẹp nhựa đen khỏe khoắn hơn. So với Impreza, Crosstrek mới cũng có bộ mâm 18 inch thiết kế 5 cánh chữ Y khác biệt Nằm bên dưới lớp vỏ mới, Crosstrek cũng sử dụng nền tảng khung sàn toàn cầu mới của Subaru. Với chassis này, thân xe và khung sàn của Crosstrek phiên bản 2018 đã có độ cứng và độ chống xoắn lớn hơn từ 70-100% so với thế hệ trước. Để đem tới cảm giác lái tốt hơn, Subaru cũng đã thay đổi hệ thống treo và tỉ số truyền của hệ thống lái. So với phiên bản cũ, Crosstrek thế hệ mới có nội thất được thiết kế với vẻ cao cấp hơn nhờ có các chi tiết đẹp mắt cùng hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch trên bảng điều khiển trung tâm. Cũng giống như chiếc Levorg, phía trên bảng táp-lô là một màn hình hiển thị đa thông tin nhỏ khác. Phiên bản cao cấp Limited của xe đi kèm dự đoán sẽ có khá nhiều option cao cấp: hệ thống điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí Starlink với màn hình cảm ứng 8 inch, khởi động không cần chìa, dàn âm thanh Harman/Kardon, hệ thống định vị GPS TomTom... Bên trong cabin, không gian dành cho người ngồi sau và thể tích khoang hành lý cũng sẽ lớn hơn một chút so với Crosstrek cũ. Trên Crosstrek 2018, Subaru vẫn tiếp tục sử dụng động cơ 2.0l Boxer nạp khí tự nhiên 4 xi-lanh của thế hệ trước, nhưng có tới 80% các chi tiết được cải tiến lại để đem tới công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Xe sẽ được bán với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp Lineatronic với chế độ sang số bằng tay có 7 cấp số ảo. Hệ thống lái của Crosstrek thế hệ mới đã được Subaru tích hợp thêm chế độ phân bổ mô-men xoắn chủ động. Chế độ này sẽ kiểm soát động cơ, hệ dẫn động 4 bánh và phanh để hỗ trợ người lái kiểm soát chiếc xe khi phát hiện ra hiện tượng trượt bánh. Về các trang bị an toàn, gói các hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight Ver.3 của Subaru gồm các tính năng như phanh khẩn cấp tránh va chạm, cảnh báo chuyển làn, đèn pha tự động bật và điều chỉnh góc chiếu, hỗ trợ lùi, và giữ ga tự động thông minh sẽ được trang bị sẵn trên Crosstrek 2018. Tại thị trường Mỹ , Subaru Crosstrek thế hệ mới sẽ có tổng cộng 3 bản là 2.0i Base, Premium và Limited với giá bán khởi điểm lần lượt là 22.710 USD (tương đương 515,2 triệu đồng), 23.510 USD (533 triệu đồng) và 27.210 USD (617 triệu).