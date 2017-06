Xử lý lái xe chạy “rùa bò” bắt khách trên đường Nguyễn Xiển

Uỷ ban ATGT vừa đề nghi các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng nhiều xe khách chạy "rùa bò" bắt khách trên đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến.

Ảnh cắt từ clip.

Ngày 15/6/2017, một số trang báo điện tử đăng tải video clip với tiêu đề “Cận cảnh cò dắt khách, nhận tiền boa ở chốn vô luật pháp giữa Thủ đô” phản ánh tại khu vực đường Khuất Duy Tiến gần chung cư Thăng Long Numberone và đường Nguyễn Xiển gần ngã tư Nguyễn Trãi, hàng ngày có nhiều xe ô tô chở khách chạy theo kiểu “rùa bò”, vô tư dừng bắt khách ngay trước mặt lực lượng chức năng, ngang nhiên móc nối với các đối tượng “cò” để đưa khách lên xe; tình trạng hành khách, xe ôm đi lên đường dẫn vào cao tốc để bắt xe, bắt khách. Thực trạng trên diễn ra thường xuyên nhất là vào giờ cao điểm, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm xấu mỹ quan đô thị, bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh vận tải, bức xúc trong dư luận xã hội.