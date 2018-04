Vụ thầy giáo bị tố dâm ô nhiều nữ sinh: Không thể hiểu nổi!

Nhằm tìm hiểu thêm vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô nhiều nữ sinh xảy ra tại Trường tiểu học xã An Thượng A, huyện Hoài Đức, Hà Nội, trưa 16/4, PV Kiến Thức đã tìm về địa phương xảy ra sự việc để tìm hiểu.

Theo một số người dân, sự việc ồn ào trên xảy ra cách đây vài ngày sau khi một số phụ huynh học sinh làm đơn gửi Công an xã An Thượng.

Người dân vô cùng bất ngờ khi nghe tin về sự việc của thầy N.Đ.L. vì ở địa phương thầy giáo này đã có vợ và hai con trai đều đã khôn lớn. Bản thân thầy giáo này ở địa phương cũng không điều tiếng.

“Nếu thầy giáo mà có hành vi sờ vùng nhạy cảm các học sinh thì không chấp nhận được, ảnh hưởng đến ngành giáo dục. Không những thế ảnh hưởng đến người thân, gia đình, nhất là vợ con, thầy L. ở nhà cũng có vợ đẹp, con khôn kinh tế khá giả nhưng không hiểu sao lại làm như vậy”, một người dân địa phương bức xúc nói.

Trường Tiểu học An Thượng A.

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Chí Lương - Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết, chiều thứ 6 (ngày 13/4) phía UBND xã và Công an xã đã nhận được đơn tố thầy L. sờ tay vào ngực các học sinh đang học và đề nghị công an làm rõ.

“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã trực tiếp chỉ đạo Công an xã đồng thời báo Công an huyện Hoài Đức điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền. Ngay trong chiều 13/4, công an làm việc thấy giáo L. Ngày 14/3, xã nhận được thông báo từ Công an huyện Hoài Đức về việc tạm giữ thầy L. để phục vụ công tác điều tra”, ông Lương thông tin.

Theo ông Lương, ngay trong ngày 15/4, phía nhà trường đã họp hội đồng sư phạm quán triệt và ổn định tình hình dạy và học đối với toàn thể giáo viên, học sinh trong trường. Phía gia đình bác sĩ L. cũng đã đến nhà gửi lời xin lỗi học sinh, phụ huynh