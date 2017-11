Việt Nam - Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện quan trọng

Danh sách các văn kiện ký kết



1. Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường”.



2. Bản ghi nhớ về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công thương nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.



3. Bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác, hợp tác thương mại điện tử giữa Bộ Công thương nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.



4. Công thư trao đổi giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc nghiên cứu tính khả thi trước khi lập dự án về Dự án Viện trợ xây mới cơ sở 2 Y dược học cổ truyền Việt Nam.



5.Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.



6. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc xác định danh mục các dự án hợp tác trọng điểm của quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2017-2021.7. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo.8. Bản ghi nhớ về danh mục dự án hợp tác năng lực sản xuất năm 2017 giữa Bộ Công thương nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Phát triển và cải cách Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.9. Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Văn hóa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.10. Kế hoạch hành động về Hợp tác y tế giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Y tế và Kế hoạch hóa gia đình nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giai đoạn 2017-2020.11. Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban quản lý giám sát ngân hàng Trung Quốc.12. Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.



Danh sách các văn bản trao





13. Thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc.



14. Thỏa thuận hợp tác về trao đổi khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.



15. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý pháp quy an toàn hạt nhân giữa Cục An toàn Bức xạ hạt nhân nước CHXHCN Việt Nam và Cục An toàn hạt nhân Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.



16. Thỏa thuận khung hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Việt Nam và Cục Sự nghiệp Xuất bản Phát hành Ngoại văn Trung Quốc giai đoạn 2017-2022.



17. Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo toàn quốc Trung Quốc.



18. Văn bản chấp thuận nguyên tắc việc thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh Hà Nội.



19. Thỏa thuận đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất lốp xe.