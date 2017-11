Hà Nội: Tạo cho học sinh thói quen sử dụng điện tiết kiệm, an toàn

(Kiến Thức) - Việc đẩy mạnh tuyên truyền tới học sinh về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả là hoạt động thiết thực trong việc giáo dục các em ý thức hơn khi sử dụng điện…

Các đại biểu tham dự tại Lễ ký kết.

Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc EVN Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn tại lễ ký kết “Chương trình phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020” với báo Kinh tế & Đô thị, Sở GD&ĐT Hà Nội chiều 30/10 tại trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị cùng EVN Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội khởi động chương trình truyền thông.

Những năm gần đây, nhu cầu dùng điện ngày một tăng cao, từ 12 - 14%/năm, để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện. Để thực hiện được nhiệm vụ này EVN HANOI và Báo Kinh tế & Đô thị, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020. Đặc biệt, việc đẩy mạnh truyền thông giúp các em học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng khi sử dụng điện an toàn, hiệu quả, từ đó chủ động giải quyết những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra cho bản thân hoặc những người xung quanh.

Các em học sinh hưởng ứng tiết kiệm điện.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết: Thời gian tới Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xây dựng các chương trình sinh hoạt ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn TP Hà Nội với nội dung như: “Kỹ năng sử dụng điện an toàn”, “Kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm”, “Kỹ năng sơ cứu trong các tình huống khẩn cấp”…

Tại lễ ký kết hợp tác truyền thông Tổng Giám đốc EVN Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Nhằm đẩy mạnh truyền thông chương trình sử dụng điện an toàn, hiệu quả tới học sinh, EVN Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, sát với thực tế.

Công nhân EVN Hà Nội phát tờ rơi cách thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm tới học sinh trường tiểu học Nghĩa Tân.

Cụ thể triển khai chương trình ngoại khóa về Kỹ năng sống đến các trường học trên địa bàn Thủ đô, tổ chức các cuộc thi “Vẽ tranh về các ý tưởng tiết kiệm điện”, viết truyện về “Người hùng ánh sáng”, ra mắt Quỹ “EVN HANOI - thắp sáng ước mơ” qua đó tài trợ đồ dùng học tập, giảng dạy, trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Đặc biệt, EVN Hà Nội phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị mở chuyên mục “Điện và Đời sống” trên các ấn phẩm của Báo Kinh tế & Đô thị qua đó truyền tải tới người dân, DN, cơ quan nhà nước việc thực hiện tiết kiệm điện sử dụng điện an toàn, hiệu quả”, Tổng Giám đốc EVN Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Tiểu phẩm về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện.

Việc hợp tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn hiệu quả giữa báo Kinh tế & Đô thị với EVN Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tạo cho học sinh thói quen tiết kiệm điện khi sử dụng.