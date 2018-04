Vì sao TAND trả hồ sơ vụ bảo mẫu Mầm Xanh đày đọa trẻ?

(Kiến Thức) - Dù hai bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh đã thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành hàng chục trẻ em, tuy nhiên TAND quận 12 vẫn trả hồ sơ điều tra bổ sung, tránh bỏ lọt tội phạm.

Ngày 3/4, TAND quận 12 (TP HCM) đã trả hồ sơ vụ hai bảo mẫu Mầm Xanh (ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) bạo hành trẻ em sang Viện KSND cùng cấp để điều tra làm rõ một số vấn đề, để tránh bỏ lọt tội phạm.



VKSND quận 12 trước đó đã truy tố hai bảo mẫu bạo hành trẻ em là Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh) và Nguyễn Thị Đào (SN 1994) về tội hành hạ người khác.

Phạm Thị Mỹ Linh.

Cả hai người trên đã thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành hàng chục trẻ em bằng dao, can nhựa và bắt các cháu đội chồng ghế nhựa lên đầu, bằng chân tay.

Theo nội dung vụ án, trong quá trình làm chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh bà Linh đã nhận trung bình 30 trẻ để chăm sóc. Đến tháng 11/2017, Linh thuê Đào và Phạm Như Quỳnh (SN 1999, ở Cà Mau) chăm sóc các cháu.

Tuy nhiên trong quá trình chăm sóc các bảo mẫu đã hành hạ, bạo hành các cháu.

Hồ sơ vụ án xác định hành vi của Linh và Đào ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm đến sức khỏe và tinh thần của các em, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, do đó cần phải xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Riêng Quỳnh xét hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên công an không đề nghị xử lý.

Trong kết luận điều tra của công an quận 12 nêu rõ, một trong 24 trẻ em bị bảo mẫu hành hạ đã có vấn đề về tâm thần vận động, chậm phát triển. Bảo mẫu Linh có thừa nhận dùng can nhựa đựng nước rửa chén đánh vào đầu bé Q.