Vì sao người nhà bệnh nhân đấm gãy mũi bác sĩ?

Công an tỉnh Thái Bình vừa cho biết, ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12, Quyết định khởi tố bị can số 14, ra Lệnh tạm giam số 07 đối với Đặng Xuân Doanh về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104 Bộ Luật hình sự.



Doanh chính là thủ phạm trong vụ bác sĩ bị đấm gãy mũi đang gây xôn xao, bất bình của dư luận mấy ngày gần đây.

Sau khi được cấp cứu, BVĐK tỉnh Thái Bình kết luận bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa bị tổn hại 14% sức khỏe.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đặng Xuân Doanh khai nhận, trước khi tới hiện trường em trai bị tai nạn thì đã có sử dụng rượu bia. Khi đó, cho rằng bác sĩ chậm trễ trong việc đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nên đã đấm liên tiếp vào mặt bác sĩ Nghĩa.

Theo kết quả điều tra, k hoảng 18h ngày 25/12, Đặng Xuân Doanh (SN 1989) và em trai là Đặng Xuân Dự đến ăn cơm, uống rượu tại nhà của Nguyễn Văn Duy (SN 1976) ở cùng thôn với một số người khác.

Đến khoảng hơn 20h cùng ngày, sau khi ăn uống xong, tất cả rủ nhau ra quán bia Hưng Tuân ở gần nhà Duy. Uống được mỗi người một cốc thì Dự lấy xe mô tô BKS 17H7 - 4096 của Duy để đi có việc. Khoảng 5 phút sau, Duy nhận được tin Dự bị tai nạn tại đoạn đường 39 thuộc thôn Lại Xá, xã Đông Tân nên Duy và Doanh đi xe mô tô đến khu vực Dự bị tai nạn.

Tại đây, Doanh yêu cầu bác sĩ Trung tâm 115 đưa Dự đi cấp cứu. Mặc dù bác sĩ Nghĩa giải thích do Dự bị gãy chân phải tiêm thuốc chống sốc, băng nẹp, cho lên cáng... thì mới đưa đi cấp cứu được. Thế nhưng, Doanh vẫn dùng tay đấm liên tiếp vào mặt bác sỹ Nghĩa gây thương tích nghiêm trọng.

Thượng tá Hoàng Minh Dũng - Phó trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đã ra nghị quyết liên ngành Công an, Tòa án, VKSND, TAND huyện Đông Hưng xác định đây là vụ án điểm, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.