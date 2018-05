Tường trình của nữ cán bộ tuyên bố “mạng người không quan trọng” viết gì?

(Kiến Thức) - Nữ cán bộ đã đưa ra nhiều lý do dẫn đến phát ngôn "mạng người không quan trọng" và ứng xử gây xôn xao như nam sinh viên đại học Hàng Hải đi sai dẫn đến va chạm...

Phát ngôn gây bức xúc do bị kích động không kiểm soát được



Liên quan đến phát ngôn "mạng người không quan trọng" của nữ Chánh văn phòng Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng – Dương Thị Thu Trang sau khi va chạm giao thông với nam sinh viên trường Đại học Hàng hải Hải Phòng, ngày 5/5, ông Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế TP Hải Phòng cho biết, bà Dương Thị Thu Trang đã làm tường trình trước cơ quan về vụ việc này.

Dựa trên bản tường trình sự việc cùng kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, lỗi của bà Thùy Trang được xác định. Đảng ủy và Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ xem xét, xử lý theo quy định đối với đảng viên, cán bộ công chức sai phạm.

Theo nội dung bản tường trình, bà Dương Thị Thu Trang đã đưa ra nhiều lý do dẫn đến những phát ngôn, ứng xử gây xôn xao như anh Hoàng Quang Minh (20 tuổi, sinh viên đại học Hàng Hải) đi sai dẫn đến va chạm, khi cảnh sát xuất hiện có biểu hiện giải quyết thiếu khách quan…

"Trong lúc tinh thần bị kích động, bức xúc, chịu nhiều tác động của những người xung quanh, tôi đã không kiểm soát được lời nói và cảm thấy cần xem xét rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này", một trong những nội dung trong bản tường trình.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo đơn vị nơi bà Trang công tác, bản tường trình chưa làm rõ bối cảnh, dụng ý khi nói câu “mạng người không quan trọng” - điều gây bức xúc dư luận những ngày qua.

“Đúng sai trong vụ va chạm giao thông sẽ phải được cơ quan công an điều tra, xác định. Chúng tôi chỉ đặc biệt quan tâm đến việc phát ngôn trước người dân của chị Trang để xem xét, đánh giá vấn đề”, Bí thư Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế TP Hải Phòng nói.

Phó ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng – ông Trần Vĩnh Hòa cho biết, việc nữ cán bộ phát ngôn “mạng người không quan trọng” như báo phản ánh là không phù hợp với ứng xử, đạo đức của người đảng viên. Đảng ủy sẽ xem xét thông tin nhiều phía để có hình thức xử lý đúng chuẩn, khách quan nhất.

Khó khăn dựng lại hiện trường do nữ tài xế không hợp tác

Đại diện Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ tai nạn kể trên.

Theo một lãnh đạo công an phường Đổng Quốc Bình (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), ngay khi nhận được thông tin vụ việc trên, cán bộ công an phường đã xuống hiện trường vụ va chạm. Tại đây, công an hướng dẫn sinh viên Minh đi khám thương trước, đồng thời phương tiện và những người liên quan khác được yêu cầu về trụ sở phường để làm rõ.

Tuy nhiên, thời điểm đó, bà Trang tỏ thái độ không chấp hành và đã cùng mẹ tự ý lên ôtô rời khỏi hiện trường. Công an phường phải đuổi theo đến điểm rẽ vào khu nhà D2 khu tập thể Đổng Quốc Bình cũ, người dân mới chặn được đầu xe Trang lại. Lúc này công an yêu cầu nữ tài xế đánh xe về trụ sở để xử lý vụ việc.

Khi về tại trụ sở công an phường, ôtô được để bên ngoài cổng. Nữ tài xế được mời vào làm việc cung cấp thông tin về vụ tai nạn nhưng cuộc làm việc bất thành do bà Trang nói không đảm bảo sức khỏe để làm việc.

Theo cơ quan công an, ô tô của tài xế Trang và xe máy điện của nam sinh Minh đi ngược chiều nhau trước khi xảy ra va chạm. Vụ tai nạn khiến em Minh bị thương ở đầu gối, phải nhập viện điều trị.