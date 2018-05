Ám ảnh những vụ án mạng người thân giết hại con cháu

Trong thời gian ngắn, dư luận cả nước bàng hoàng và phẫn nộ trước không ít vụ cha mẹ quẫn trí ra tay sát hại chính những đứa con của mình... vì những lý do không ai có thể nghĩ tới.

Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc cha mẹ giết con, cháu khiến dư luận bức xúc, Vnmedia đã có thống kê xung quanh việc này:

Ảnh minh họa.

Gần đây nhất là vụ mẹ giết con đẻ 19 tuổi xảy ra tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Theo đó, vào sáng 12/4, Công an huyện Mê Linh nhận tin của bà Nguyễn Thị Huế (55 tuổi, ở thị trấn Quang Minh) trình báo con trai là Đặng Quang H (19 tuổi) tử vong trong nhà riêng, cơ thể có nhiều thương tích.



Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và căn cứ vào tài liệu thu thập, được Công an huyện Mê Linh quyết định tạm giữ bà Huế vì tình nghi có liên quan đến vụ việc và để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ giết người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn gia đình, trong khi anh Đặng Quang H đang ngủ tại gia đình thì bị bà Huế dùng tuýp sắt đánh vào đầu con trai.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh) cho biết bà Huế không có chồng, sống cùng con trai tại tổ 6. Trước đây, người phụ nữ 55 tuổi làm công nhân dọn vệ sinh môi trường đô thị nhưng giờ đã nghỉ. Việc đang được Công an huyện Mê Linh điều tra làm rõ.

Trước đó, một vụ án mạng thương tâm xảy ra ở xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cháu bé 8 tuổi bị bố dượng đấm đá đến chết.

Cơ quan điều tra cho biết, hung thủ Nguyễn Văn Hải (21 tuổi) đã thừa nhận đã có hành vi bạo hành khiến bé Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi) tử vong.

Theo điều tra, Hải cho biết từng có vợ nhưng chưa có con và đã ly dị. Thời gian qua, anh ta sống chung như vợ chồng với chị Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi) tại phòng trọ xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Đạt là con riêng của chị Nga với người chồng trước.

Sáng 27/3, chị Nga đi làm công ty nên Hải ở nhà mua thức ăn cho Đạt. Bé không chịu ăn nên bị anh ta dọa nạt, đấm mạnh vào ngực. Thấy Đạt khóc, gã đá mạnh vào hông làm bé văng vài mét rồi ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Hải sau đó đưa bé vào bệnh viện gần nhà trọ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lo sợ, Hải gọi điện bàn với vợ hờ đưa thi thể con trai về nhà mình ở xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh để mai táng với lý do, bé bị té trong nhà tắm tử vong. Tuy nhiên, khi tắm bé để đưa vào quan tài, một số người đã phát hiện cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bị đánh đập nên đã trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Hải cũng khai trước đó đã nhiều lần đấm, đá con riêng của vợ sau đó dùng điện thoại chụp hình, quay phim rồi tung lên Facebook đùa cợt.

Tiếp đó, ngày 10/4, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Lò Thị Pưng (31 tuổi, trú tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) về hành vi giết người.

Nạn nhân là cháu Lò Văn Tuân (6 tuổi, đang ở với ông bà nội tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai), con riêng của chồng Pưng tên là Lò Văn Lả.

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 14 giờ ngày 7/4, thấy cháu Tuân đang chơi cùng với một số trẻ trong bản, Pưng đã rủ cháu Tuân về nhà mình chơi. Tại đây, Pưng đã cho cháu Tuân uống nước pha thuốc diệt cỏ và phân đạm. Sau đó, cháu Tuân được người dân trong bản phát hiện tím tái người nên đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào 17h cùng ngày.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Pưng khai nhận do chồng (anh Lò Văn Lả, 34 tuổi) thường xuyên bỏ nhà đi nên đã dùng thuốc diệt cỏ ép cháu Tuân uống với mục đích để cháu ốm đau dai dẳng, anh Lả sẽ không bỏ nhà đi nữa.

Lò Thị Pưng và anh Lò Văn Lả kết hôn được hơn 5 năm, có với nhau một con chung hơn 1 tuổi. Trước đó, anh Lả đã có một đời vợ và có một con riêng là cháu Lò Văn Tuân.

Quá trình chung sống, do không hòa hợp, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã và anh Lả thường xuyên bỏ nhà đi. Do bực tức với chồng, Lò Thị Pưng đã âm mưu hại con riêng của chồng .

Từ những vụ án mạng xảy ra khiến dư luận hết sức bàng hoàng, vừa xót thương cho đứa bé vô tội, vừa phẫn nộ trước hành động quá man rợ của những người làm cha, làm mẹ.

Những vụ án kinh hoàng này một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với mọi gia đình, các tổ chức, cơ quan chức năng phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong việc bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương bởi nạn bạo hành gia đình đang có xu hướng ngày một tăng.