Truy tìm các đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2

Sáng ngày 6/11, tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe xung quanh thị trấn và la hét với nội dung vỡ thủy điện Sông Tranh 2. Ngay lập tức thông tin này lan truyền chóng mặt. Nghiêm trọng hơn, khoảng 10h sáng cùng ngày, hàng trăm người dân đã đến UBND huyện Bắc Trà My, hàng ngàn người dân tụ tập tại trụ sở UBND huyện bày tỏ lo ngại trước thông Thủy điện Sông Tranh 2 có nguy cơ vỡ đập. Nhiều người dân khác hoảng loạn đã tìm cách sơ tán đến những vị trí cao hơn.



Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Hồng Quang - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, thông tin vỡ thủy điện Sông Tranh 2 là hoàn toàn bịa đặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu khẳng định mọi công tác giám sát an toàn và vận hành thủy điện đều đang trong tầm kiểm soát và kêu gọi người dân không dao động trước tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh Quangnam.gov.vn.

“Sáng nay, tỉnh đã kiểm tra trực tiếp trên đó nhưng không có. UBND tỉnh cũng đã giao các cơ quan chức năng, công an tỉnh kiểm tra làm rõ những kẻ thông tin thất thiệt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, ông Trần Anh Tuấn cho biết: “Ngay khi xảy ra sự việc một số kẻ tung tin đồn thất thiệt về vỡ thủy điện Sông Tranh 2, UBND huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo cho đài truyền thanh và xe lưu động đi thông báo không có sự cố xảy ra cho người dân huyện biết. Đồng thời đã yêu cầu lực lượng công an vào cuộc điều tra làm rõ tin đồn thất thiệt”.

Thông tin mới nhất liên quan tình hình thiệt hại do mưa bão tại huyện Bắc Trà My, báo cáo nhanh của UBND huyện Bắc Trà My, tính đến thời điểm 12h ngày 6/11, toàn huyện đã có 12 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong đó đã tìm được 6 thi thể, còn lại 6 nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng đang tìm kiếm (tại thị trấn Trà My có 2 người mất tích; xã Trà Giang 1 người; khu vực thủy điện Trà My 1, Trà My 2 là 3 người).