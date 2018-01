Trộm xe bạn gái đem cầm lấy tiền mua quà tặng

Ngày 16-1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Huỳnh Văn Phước (SN 1997, trú tại xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Khi có tiền trong tay, Phước quay lại rủ bạn gái vào siêu thị gần đó để mua quà tặng. Đang tung tăng vui sướng với món quà vừa được bạn trai trao tặng thì chị D.M. tá hỏa khi phát hiện chiếc xe của mình đã không cánh mà bay nên đến trình báo với cơ quan chức năng tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Phước chính là đối tượng lấy xe máy của bạn gái mình đem đi cầm cố nên đã thu hồi và trao trả lại cho khổ chủ.