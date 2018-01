Thực nghiệm hiện trường vụ vợ giết chồng, bỏ đầu vào thùng rác

(Kiến Thức) - Nghi can sát hại, phân xác chồng Hàng Thị Hồng Diễm mặc áo khoác đỏ, đeo khẩu trang được xe bít bùng đưa vào tận cổng nhà trọ để thực nghiệm hiện trường vụ án mạng chấn động Bình Dương.

Theo nguồn tin báo Người Lao Động, sáng 17/1, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa bị can Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi; ngụ Hậu Giang) đến khu nhà trọ ở đường Thuận Giao 05 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thực nghiệm hiện trường vụ án phát hiện đầu người ở Bình Dương.

Người dân kể Diễm bị đưa ra khỏi xe chở phạm nhân và đi thẳng vào nhà trọ. Diễm mặc áo khoác đỏ, đeo khẩu trang. Rất nhiều người đã đến theo dõi diễn biến vụ thực nghiệm.

Công an dùng hình nộm (đóng giả nạn nhân) để Diễm mô tả lại cách thức giết, phân xác chồng.

Vẫn không ai có thể ngờ rằng người phụ nữ chân yếu tay mềm như Diễm lại có thể sát hại chồng một cách dã man như vậy.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Bình Dương, đêm 15/12, sau khi đi nhậu về đến nhà trọ ở đường Thuận Giao 05 (KP Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương), Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) xảy ra mâu thuẫn với vợ là nghi can Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Lúc này, Tú đánh và đe doạ sẽ giết chết vợ.

Trong lúc ẩu đả, Tú đã dùng con dao bầu để chém nhưng Diễm tránh được và giật được con dao, đồng thời dùng chính con dao này chém trúng vào vùng cổ Tú. Sau đó, Diễm tiếp tục tấn công chồng đến khi nạn nhân tử vong.

Kinh hoàng hơn, Diễm dùng chính con dao chặt đầu chồng, phân xác thành nhiều phần bỏ vào nhiều túi nylon màu đen có sẵn trong phòng trọ.

Đến 8h sáng 16/12, nghi phạm 32 tuổi mang các túi nylon chứa xác nạn nhân đem bỏ nhiều điểm tập kết rác ở các khu nhà trọ. Riêng phần đầu và một phần khác của nạn nhân, Diễm đưa ra bỏ ở thùng rác tại đường Thuận Giao 09 (KP Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương).