Hiện trường sập giàn giáo khiến 3 người chết ở Hà Nội

Thông tin mới nhất liên quan vụ sập giàn giáo xảy ra lúc 2h30 rạng sáng 17/1 tại công trình xây dựng ở đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 3 người chết, 3 người bị thương, tại hiện trường vụ việc, bộ khu vực được căng kín bạt. Khu vực cổng ra vào công trình đóng cửa kín mít không cho người ngoài ra vào. Bên trong lực lượng công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân sập giàn giáo ở đường Tố Hữu. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Túc (SN 1987), Đoàn Văn Mạnh (SN 1990), Đoàn Văn Bành (SN 1996), cùng quê ở tỉnh Yên Bái. Công trình này đang xây dựng phần tầng hầm và tầng 1 thì xảy ra tai nạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường cứu nạn. Lực lượng cứu nạn phải trắng đêm làm nhiệm vụ mới đưa các các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Cho đến khoảng 6h30 cùng ngày, công tác cứu nạn, cứu hộ mới hoàn thành, các nạn nhân tử vong được đưa ra ngoài để phục vụ công tác điều tra, còn những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, đại diện Chính quyền thành phố Hà Nội và quận Nam Từ liêm đã có mặt để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành các biện pháp cần thiết khác. Lực lượng công an đã căng dây bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân sập giàn giáo. Ông Chu Văn Đức, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do giàn giáo không đảm bảo. “Sau khi lập biên bản sự việc xong, chúng tôi sẽ tiến hành đình chỉ để kiểm tra và khảo sát hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện tại, khu vực này mới xây được tầng hầm và tầng 1", ông Đức thông tin. Xung quanh hiện trường sập giàn giáo ở đường Tố Hữu. Sau vụ việc nhiều công nhân không khỏi bàng hoàng. Một công nhân đứng từ xa nhìn hiện trường vụ sập.

